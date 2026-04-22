Szöllősi György lett a European Sport Media elnöke

2026-04-22 19:37:00 CEST

Eddig az alelnöki pozíciót töltötte be.

Szöllősi György lett a legnagyobb európai sport- és futballszaklapokat tömörítő European Sport Media (ESM) nevű szervezet vezetője.

Az ESM a budapesti Football Forum Hungary szakmai konferenciája keretében megrendezett közgyűlése a La Gazzetta dello Sport, az A Bola, a Kicker, a World Soccer, a holland ELF Voetbal Magazine, a Marca és a Nemzeti Sport részvételével úgy döntött, hogy újraépíti a szervezetet és újraalkotja az 1968 óta létező, a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő-díj imázsát, koncepcióját.

A Football Forum Hungary Facebook-oldalának beszámolója szerint az eseményen szóba került a női Aranycipő-díj megalapítása, az Ezüst- és Bronzcipő hagyományának újraélesztése éppen úgy, mint egy rangos, rendszeres díjátadó gála megrendezése. Az új koncepció kidolgozásával Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, az ESM eddigi alelnökét bízták meg.