Fidesz;választási kampány;Nemzeti Sport;pártpropaganda;Szöllősi György;méltatlanság;lemondás követelése;

2026-04-15 16:29:00 CEST

Kele János lemondásra szólította fel Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

A közgazdász-sportújságíró, egykori momentumos politikus szerint elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor kedvenc lapja leplezetlen pártpropagandával segítette a Fidesz-kampányt.