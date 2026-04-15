Kele János lemondásra szólította fel Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

Szakmailag elfogadhatatlannak, morálisan megvetendőnek, jogilag pedig aggályosnak gondolom azt, hogy Szöllősi György vezetésével az állami tulajdonú Nemzeti Sport a választási kampányban leplezetlen pártpropagandát folytatott – írja szerdai Facebook-bejegyzésében Kele János. A sportújságíró, futballszakíró, közgazdász, a Momentum korábbi politikusa megengedhetetlen hátárátlépésnek tartja, hogy a választási kampány utolsó napjaiban a Szöllősi György által elnökölt szervezet a Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésére a kormánypárt melletti voksolásra buzdította a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjait. Jelezte, ő nem tagja a szakmai érdekvédelmi szervezetnek.
– Szöllősi György az elmúlt években a nyilvánosságban kifejtett tevékenységével szisztematikusan rombolta a magyar sportnyilvánosság történetileg legértékesebb szellemi műhelye, a Nemzeti Sport reputációját. Döntéseivel, kijelentéseivel súlyosan aláásta a magyar sportújságírás szakmai függetlenségébe vetett közbizalmat, vezetőként visszaélt a rábízott köztulajdonnal, azt magáncélokra használta, valamint leplezetlenül és kizárólag saját politikai ízlésének szolgálatába állította. Mindezek okán a Napnál is világosabb, hogy méltatlanná vált tisztségei viselésére, azokról tehát haladéktalanul le kell mondania – jelentette ki Kele János.Közkedvelt olimpikonokat rángatott bele a Nemzeti Sport a választási kampányba, alighanem nekik is rém kellemetlen az egész
Álláspontja szerint a választók ugyanis nem csak a kormánypárt gőgös, arrogáns, cinikus, kirekesztő politikájára mondtak elsöprő többséggel nemet, hanem azoknak a munkájára és viselkedésére is, akik tizenhat éven keresztül szolgai lelkesedéssel, szakmájuk integritására fittyet hányva gazsuláltak ennek a hatalomnak. Azt reméli, hogy a szakma képviselői közül ezek után többen mernek és akarnak is majd beszélni a történtekről. – Úgy mondom, hogy Gyuri is értse, ezért a Fidesz 2010-es választási szlogenjét fogom idézni: „Itt az idő" – fűzte hozzá a közéleti szereplő.