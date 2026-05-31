Készül a demokratikus képzelet biennáléja

képzőművészet;Somogyi Hajnalka;OFF-Biennále;

2026-05-31 21:30:00 CEST

Az OFF Biennálé koncepciója eredetileg arra a kérdésre kereste a választ, hogyan lehet a félelmet, a bizalmatlanságot és a gyűlöletet erősítő társadalmi folyamatokkal szemben közösségeket építeni.

A „radikális kedvesség” fogalma köré szervezi következő programját az OFF Biennálé. A szervezők a Dugattyúsban tartott nyitóeseményen mutatták be azokat a kurátori és platformprojekteket, amelyek a 2027 májusára és júniusára tervezett kortárs művészeti eseményt alakítják majd.

A biennálé programvezetője és társkurátora, Somogyi Hajnalka szerint a „radikális kedvesség” nem a konfliktusok vagy a társadalmi feszültségek eltakarását jelenti. Mint fogalmazott, a koncepció eredetileg arra a kérdésre kereste a választ, hogyan lehet a félelmet, a bizalmatlanságot és a gyűlöletet erősítő társadalmi folyamatokkal szemben közösségeket és működő struktúrákat építeni. Hozzátette: az OFF a változó politikai és társadalmi környezetre reagálva saját szerepét is újragondolja.

A készülő projektek között szerepelnek a neurodivergens emberek társadalmi helyzetével, a városi térhasználat egyenlőtlenségeivel, a roma reprezentáció kérdéseivel, valamint a demokratikus részvétel és a közösségépítés lehetőségeivel foglalkozó programok.

A Kisvilág Alapítvány a „radikális békénhagyás” fogalmán keresztül közelíti meg a neurodivergens emberek mindennapi tapasztalatait. Reed Zsuzsa szakmai vezető szerint számukra gyakran már az is jelentős erőfeszítést igényel, hogy környezetük alkalmazkodjon alapvető szükségleteikhez. A Feminicity Egyesület a városi térhasználat nemi egyenlőtlenségeire hívja fel a figyelmet, míg a Bura Galéria a digitális térben megjelenő roma identitások és reprezentációk kérdéseit vizsgálja.

Más kezdeményezések a közösségi erőforrások megosztásával, az idegenség és a megismerés problémájával, illetve a demokratikus részvétel különböző formáival foglalkoznak. A Civil Kollégium Alapítvány a demokratikus infrastruktúra és a közösségi önszerveződés kérdéseit állítja programja középpontjába.

A következő OFF Biennálét 2027 májusa és júniusa között rendezik meg Budapesten.