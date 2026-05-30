„Fontos, hogy megmaradjon a motiváció és az izgalom a gyomorban”

Bajnokok Ligája;BL-döntő;Paris Saint-Germain;Puskás Aréna;

2026-05-30 07:30:00 CEST

Színültig telt a Puskás Aréna sajtóterme pénteken délután, ahol a szombati labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének résztvevői közül először a címvédő Paris Saint-Germain képviselői álltak a média rendelkezésére.

Luis Enrique, a párizsiak a trénere azt mondta, nem lepte meg, hogy a rivális Arsenal megnyerte az angol bajnokságot a Manchester Cityvel szemben, mint ahogyan az sem, hogy a londoniak bejutottak a BL-döntőbe.

„Nem hiszem, hogy lenne a mérkőzésnek favoritja. Szoros meccsre számítok, de élvezni kell a 90 percet. Egy ilyen meccs kaptán mindig van feszültség, de fontos kezelni a stresszt” – tekintett előre az 56 éves spanyol szakember, aki hozzátette, a két csapat meglehetősen különböző karakterjegyekkel rendelkezik.

Mint mondta, jól ismerik az Arsenalt, amellyel játszottak tavaly és tavaly előtt is, ugyanakkor mindig vannak olyan dolgok, amin lehet javítani, így erre törekszenek majd most is.

Az aranylabdás Ousmane Dembélé is elmondta, az Arsenal megérdemelten jutott a döntőbe, szerinte ez az évek óta tartó színvonalas építkezés eredménye. A 29 éves francia válogatott támadó arról is beszélt, az egyéni díjak őt nem változtatták meg, ugyanúgy megvan benne a győzelmi éhség, azt ugyanakkor elismerte, hogy az évek előrehaladtával, a csapatban betöltött szerepének köszönhetően nagyobb felelősség nyugszik a vállán.

„Nagyon fárasztó szezon volt, sok meccset játszottunk. Idén ugyanakkor többet tudtunk pihenni a döntő előtt, és megpróbáltunk fizikálisan még jobban felkészülni” – szögezte le Dembelé, aki korábbi sérülése kapcsán elmondta, 10-15 napot pihent, és most már nincs akadálya, hogy pályára lépjen.

A csapatkapitány Marquinhos szerint a legfontosabb egy milyen mérkőzés előtt az, hogy megmaradjon a motiváció és az izgalom a gyomorban, ami tavaly is megvolt.

„Ha egyszer megnyered a BL-t, akkor újra és újra meg akarod ismételni. Harcosok vagyunk, nagyon motiváltak” – mondta a 32 éves brazil hátvéd, aki újságírói kérdésre arról is beszélt, a közelgő világbajnokság ellenére mindent bele kell adniuk.

„Nem lehet visszavenni, nem játszol minden évben BL-döntőt, bár igaz, hogy ez most nekünk a második zsinórban. Sokaknak egyszer sem adatik meg... Hiába jön utána világbajnokság, nem lebeghet ott a fejekben. A szívünk a fejünk is azt mondja, nem lehet fél gőzzel játszani. A vb is leírhatatlanul fontos, de ez a BL-döntő is örök életre szól. Föl akarom emelni a trófeát, ennek fényében fogok pályára lépni.”