Szinte csak az nem kapott diplomata-útlevelet a NER világában, aki nem akart

művészek;zenészek; NER;diplomata útlevél;propagandista;

2026-05-29 18:45:00 CEST

Sorjáznak a nevek: Orbán Viktor török barátja, Adnan Polat, Rúzsa Magdi, Vidnyánszky Attila, a hírhamisító Papp Dániel, Liszkay Gábor, a KESMA elnöke, Csermely Péter, a Mediaworks vezérigazgató-helyettese és még sokan mások.

Újabb jól ismert vagy kevésbé ismert nevekről, művészekről, zenészekről, a NER-körön belüli politikusokról, az Orbán-kormány propagandájáért felelős vezetőkről, propagandisták és cégvezetőkről számolt be pénteken a Telex, akik zsebükben a könnyen kapott dokumentummal szinte bárhova elutazhattak. A korábban már részben ismertté vált névsor egyre gyarapszik azóta, hogy a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, Orbán Anita külügyminiszter 776 diplomata és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolta a meglévő 1322-ből.

Diplomata-útlevele van a vajdasági születésű Rúzsa Magdolnának. A Kossuth-díjas, énekesnő állítása szerint, a várakozás lerövidítésére kapta, hogy gyermekeivel ne kelljen sokat várakozni a nem EU-tag Szerbia határán. A filmezéstől frissen visszavonuló Kálomista Gábor állítja, ő mint a Magyar Sí Szövetség elnöke és mint MOB-tag kapta, de egyszer sem használta. L. Simon László magának és a feleségének is igényelt diplomata-útlevelet az előző ciklusban, mint múzeumigazgató. Miután kirúgták a Nemzeti Múzeum éléről, a Mezőgazdasági Múzeum költöztetésével foglalkozó miniszteri biztos lett, így maradt nála a diplomata-útlevele.

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum egykori főigazgatója, aki ugyancsak arra hivatkozik, hogy nem is használta. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója helyett az általa vezetett intézmény válaszolt, ő a külföldi szakmai útjain használta, az előírások és szabályok betartása mellett 23 országban. Kiderült, hogy az MTVA Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) hírhamisító vezérigazgatója, Papp Dánielnek is jutott diplomata-útlevél, de állítja, ő sem használta, és már vissza is adta.

A NER sajtóbirodalmának irányitói, a tavaly 14 milliárd forint mínusszal záró Mediaworks Hungary vezérigazgató-helyettese, Csermely Péter Szabolcs, és a KESMA elnöke, Liszkay Gábor zsebében is lapul egy-egy diplomata útlevél. Az Alapjogért Központ vezetője, Szánthó Miklós az MCC főigazgatója, Szalai Zoltán is ebbe a körbe tartozik, de nem lóg ki a sorból Rákay Philip, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, az ott publikáló Csisztu Zsuzsa, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Jellinek Dániel milliárdos vállalkozó, aki időben megszabadult a papírtól. Nem úgy Orbán Viktor török barátja, Adnan Polat török üzletember, aki korábban magyar állampolgárságot is kapott. Van még diplomata-útlevele a Mol, illetve a Hell Energy Magyarország vezetőinek is.