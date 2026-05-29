Gyárfás Tamás ügyvédei perújítást kezdeményeztek a Fenyő-gyilkosság ügyében

Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;perújítási kérelem;Laczó Adrienn;

2026-05-29 18:29:00 CEST

Állítják, bizonyítani tudják, hogy nem Gyárfás Tamás adta a megbízást Fenyő János meggyilkolására.

Gyárfás Tamás védelmében a mai napon perújítási indítványt nyújtott be a Fővárosi Ítélőtáblához a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda - közölte a Népszavához is eljuttatott közleményében az ügyvédi iroda képviseletében Horváth Lóránt és Laczó Adrienn ügyvéd.

A közleményben nem kevesebbet állítanak, mint hogy „az ügyben a jogerős ítélet meghozatala óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amelyeket az eljárás folyamán nem vizsgáltak és egyértelműsítik azt, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös, nem ő adta a megbízást Fenyő János meggyilkolására.”

Azt is írják, hogy bár a nyomozás több mint két évtizede kezdődött, a Nemzeti Nyomozó Iroda ennyi idő alatt sem tudta feltárni a történtek minden részletét, ezért abban bíznak, hogy a perújításuk eredményes lesz és pontot tehetnek az ügy végére. Azt remélik, „végérvényesen bizonyosságot nyer az, hogy Fenyő János embertelen kivégzésére nem Gyárfás Tamás, hanem valaki más, vagy mások adtak megbízást.”

A Telex megkereste az ügyben Laczó Adriennt, aki úgy nyilatkozott, hogy a jogerős ítélet meghozatala óta több új tanú is jelentkezett. Egyikük azt állította, tudja, ki volt a gyilkosság felbujtója és az nem Gyárfás Tamás. Továbbá jelentkezett náluk egy másik férfi, akinek a neve már az alapeljárásban is felmerült, hogy ő lehetett az, aki az elítélést alátámasztó hangfelvétel leiratából részleteket juttatott el Gyárfás Tamásnak. Laczó Adrienn szerint őt soha nem hallgatták ki, és valaki másról állapították meg, hogy eljuttatta Gyárfásnak ezeket a papírlapokat, az új vallomások pedig álláspontja szerint megbonthatják az ítélet által korábban megállapított hálózatot.

Az ügyvéd szerint ha a bíróság megállapítja, hogy új bizonyítékokról van szó, és alkalmasak lehetnek az ítélet megváltoztatására, akkor új eljárást rendelnek el, amelynek eredménye akár az is lehet, hogy enyhítenek az ítéleten, sőt, akár fel is menthetik Gyárfás Tamást. Az esetleges új eljárás idejére azt is kérvényezhetik, hogy Gyárfást helyezzék szabadlábra az új döntésig, amelyre egyébként néhány hónapon belül sor kerülhet.

Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét Portik Tamással, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurával együtt tavaly áprilisban ítélték el jogerősen Fenyő János médiamogul meggyilkolása miatt. Gyárfás hét évet kapott, míg Portik életfogytiglant. Az ügy idén februárban került a Kúria elé, miután felülvizsgálati indítványt nyújtottak be, azonban a testület tárgyaláson kívüli tanácsülésen elutasította Gyárfás indítványát.