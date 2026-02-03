Elutasította a Kúria Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát a Fenyő-gyilkosság ügyében

Kúria;Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;

Azaz börtönben marad.

Tárgyaláson kívüli tanácsülésen elutasította a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát, vagyis az egykori médiavállalkozó, a Magyar Úszószövetség volt elnöke börtönben marad – írja a Magyar Nemzet a legfelsőbb magyar bírói fórum döntésére hivatkozva.

A 2025 áprilisában a Fővárosi Ítélőtáblán született jogerős ítélet szerint az elsőrendű vádlott Gyárfás Tamást hét évre, a másodrendű vádlott Portik Tamást életfogytig börtönbe küldte a Fenyő-gyilkosság ügyében. Ami a letöltendő időt illeti, az ítélet megfelel az elsőfokon a Fővárosi Törvényszéken született döntésnek, ott azonban Gyárfás Tamást bűntársként ítélték el azzal, hogy a hét év négyötöde után feltételesen szabadulhat. Ezt a Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta: az, hogy Gyárfás Tamás felbujtóként börtönfokozatra ítélték, ügyészségi kérésre súlyosbítást jelentett. Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után, mire a Legfőbb Ügyészség azt indítványozta, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn. A Kúria a vádhatóság javára döntött.

Fenyő János médiacézárt 1998. február 11-én este fél hat után saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A tetteseket több mint 13 évbe telt a rendőrségnek megtalálni. Az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot 2011-ben fogták el, Portik Tamást és Gyárfás Tamást 2018-ban gyanúsították meg. A tavaly áprilisi jogerős döntés értelmében Gyárfás hét évet, Portik életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.

A médiavállalkozó Fenyő Jánost, a tízmilliárdos értékű Vico cégbirodalom tulajdonosát 1998. február 11-én este fél hat után lőtték le, amint a Mercedesében ült Budapesten a Margit körút 4. szám előtti autóforgalomban egy piros lámpánál. Ügyészségi gyanú szerint Gyárfás Tamás 27 éve Portik Tamást bízta meg Fenyő János meggyilkolásának a megszervezésével, az ügyben elítélt szlovák bérgyilkosnak, Jozef Rohácnak pedig a jelenleg is börtönbüntetését töltő milliárdos maffiózó adta ki a parancsot a merénylet végrehajtására. Gyárfás Tamás megvádolásához az az 512 percnyi, titokban rögzített hangfelvétel vezetett, amelyet a Farkasréti temetőben találtak meg. Ezek tanúsága szerint Portik Tamás hallhatóan arra akarta rávenni Gyárfás Tamást, hogy kimondja, ő kérte fel Fenyő János megöletésére. Ez nem sikerült, Portik Tamás pedig a perben többször is kijelentette, hogy Gyárfás Tamás nem bízta meg semmivel, a rendőrök és néhai mentora, a 2020-ban meghalt Drobilich Gábor kérte, hogy állítson csapdát Gyárfás Tamásnak.