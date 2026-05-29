Kónya Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, szabadlábon védekezik

rendőrség;BRFK;kihallgatás;Kónya Endre;kegyelmi botrány;

2026-05-29 15:40:00 CEST

Bővebb vallomást nem tett.

Tagadta Kónya Endre, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítással szemben nem élt panasszal. A további eljárás során a gyanúsított szabadlábon védekezik - derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményéből.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. március 11-én kényszerítés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Az eljárásban annak vizsgálata is szükségessé vált, hogy más bűncselekmények megvalósulhattak-e. Ennek érdekében a nyomozóhatóság kiterjedt adatgyűjtést végzett, tanúkat kutatott fel és hallgatott ki, felvételeket elemzett, továbbá számos hatóságot és szervezetet keresett meg információk beszerzése céljából - tájékoztatott a BRFK.

A közleményben a rendőrség részletezte eljárásának módját is: „A büntetőeljárás során alapvető követelmény, hogy a nyomozás minden szakaszában maradéktalanul érvényesüljenek a törvényességi és eljárási garanciák, miközben a társadalom kollektív igazságérzete és a közbizalom fenntartása is kiemelt szempont. Az ügy jogi összetettségére tekintettel a Fővárosi Főügyészség és a BRFK között folyamatos szakmai egyeztetés zajlott és zajlik az eljárás során” - írták.

A bicskei gyermekotthon pedofil exigazgatóját, Vásárhelyi Jánost fedező bűntársat a mai napon, pénteken állították elő a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, ahol a közlemény szerint hamis tanúzásra felhívás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Lakóhelyén a rendőrök kutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le, melyek tartalmát elemzik.

Mint ismert, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatóhelyettese az egyik korábban molesztált bicskei áldozatot arra próbálta rávenni, hogy vonja vissza a jogerősen lezárt ügyben tett terhelő vallomását, emiatt indult nyomozás 2024 októberében. Kónya Endrét eredetileg kényszerítés bűntette miatt ítélték el, miután a pedofil gyermekotthon-igazgató, Vásárhelyi János több áldozatát is megpróbálta rávenni arra, hogy változtassák meg vallomásaikat az ügyben. Mint ismert, Kónyának Novák Katalin köztársasági elnökként feltehetően Balog Zoltán református püspök és korábbi humánerőforrás-miniszter sugallatára elnöki kegyelmet adott, ami a volt államfő és a döntést végül ellenjegyző Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bukásához vezetett. Távozásuk napján berobbant a közéletbe az ellenzék későbbi vezetője, Magyar Péter, akit előzőleg csak mint Varga Judit volt férjét ismerte a nyilvánosság.