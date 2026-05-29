A Sajtószakszervezet kiáll a Népszava mellett

Népszava;szolidaritás;nyomtatott sajtó;Mediaworks Hungary Zrt.;Európai Újságíró Szövetség;Sajtószakszervezet;

2026-05-29 19:09:00 CEST

A szervezet állásfoglalást juttatott el szerkesztőségünkhöz a nyomtatott lap kiadásának felfüggesztése után.

Aggodalommal figyeli a Népszava – a legnagyobb magyarországi országos politikai napilap, egyben hagyományosan fontos szakszervezeti médiafórum – megjelenésének felfüggesztését a Sajtószakszervezet.

E szerint a kialakult helyzetért a legnagyobb felelősség az április 12-i parlamenti választás nyomán távozó Orbán-kormányt terheli, amely ahelyett, hogy törvényi kötelezettségének megfelelően megakadályozta volna, tevőlegesen hozzájárult a terjesztési és napilap-nyomtatási piac monopolizálásához. De felelősség terheli a tulajdonost is, hiszen a krízis nem előzmények nélküli, és a magyar illetve az európai munkajog szerint a tisztességes munka és a méltó bérezés biztosítása, valamint a tájékoztatás és a konzultáció elsősorban tulajdonosi feladat.

A Népszava csaknem száz embernek ad munkát – ennyi dolgozó (és a családjaik) egzisztenciáját veszélyezteti közvetlenül a lap sorsa körüli bizonytalanság.

A Sajtószakszervezet hangsúlyozza, hogy természetesen felelős a monopolhelyzetét kihasználó nyomdai és terjesztőcég is, hiszen a fokozatosság elvét nem betartva „a lehető legdurvább” eszközzel próbálja érdekeit érvényesíteni, tudva, hogy egy nyomtatott lap esetében a nyomás és a lapterjesztés szüneteltetése gyakran helyrehozhatatlan károkat okoz. A Sajtószakszervezet felkéri az érintetteket – a médiapiac működését, a munkaügyeket és a gazdasági verseny tisztaságát felügyelő hatóságokat, valamint a Népszava tulajdonosát és a Mediaworks vezetőit –, hogy jóhiszemű, a jogszerűséget és a munkavállalói jogok szavatolását szem előtt tartó magatartásukkal, a munkavállalói érdekképviseletet is bevonva

tegyenek meg mindent a súlyos válsághelyzet mielőbbi rendezéséért, mind a dolgozók, mind pedig a sokszínű tájékoztatásra vágyó állampolgárok, azaz a hazai nyilvánosság érdekében.

A Népszava a magyar sajtótörténetben a kulturális örökség része, a legrégebb óta folyamatosan megjelenő politikai napilapként, 153 éve során hírek közvetítője, a demokratikus eszmék, a munkavállalói jogok, a szociális igazságosság, szolidaritás, a haladó szellemiség hordozója volt – emlékeztet a közlemény.