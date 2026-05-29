Busz sodort le autókat egy amerikai sztrádáról, öten meghaltak, sokan megsérültek (videó)

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2026-05-29 22:11:00 CEST

34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos.

Autókat sodort le egy busz egy autópályán az Egyesült Államok Virginia államában pénteken, a súlyos balesetben többen meghaltak és sokan kórházba kerültek. A jármű helyi idő szerint a hajnali órákban a több államot összekötő I-95-ös autópályán útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött – közölte New Jersey állam rendőrsége. A közlekedési katasztrófában öt ember halt meg, és legkevesebb 34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos.

A hatóságok beszámolója szerint mind az öt halálos áldozat a busz által elsodort járművekben tartózkodott, azt egyelőre nem közölték, hogy a buszon hány ember utazott. A balesetről megjelent felvételek szerint az ütközést követően a busz az autópálya melletti árokban állt meg.

A rendőrség illetékesei azt közölték, hogy a vizsgálat tart, és a felelősség megállapítása is zajlik. A szövetségi közlekedésbiztonsági testület szakértői bizottságot küldött a baleset helyszínére.