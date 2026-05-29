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Busz sodort le autókat egy amerikai sztrádáról, öten meghaltak, sokan megsérültek (videó)

34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos.

Autókat sodort le egy busz egy autópályán az Egyesült Államok Virginia államában pénteken, a súlyos balesetben többen meghaltak és sokan kórházba kerültek. A jármű helyi idő szerint a hajnali órákban a több államot összekötő I-95-ös autópályán útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött – közölte New Jersey állam rendőrsége. A közlekedési katasztrófában öt ember halt meg, és legkevesebb 34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos.

A hatóságok beszámolója szerint mind az öt halálos áldozat a busz által elsodort járművekben tartózkodott, azt egyelőre nem közölték, hogy a buszon hány ember utazott. A balesetről megjelent felvételek szerint az ütközést követően a busz az autópálya melletti árokban állt meg.

A rendőrség illetékesei azt közölték, hogy a vizsgálat tart, és a felelősség megállapítása is zajlik. A szövetségi közlekedésbiztonsági testület szakértői bizottságot küldött a baleset helyszínére.

6000 milliárd forint befagyasztott uniós forrás föloldásáról született megállapodás Brüsszelben a kormány és az Európai Bizottság között, egy sor reformot és projektet nyár végéig még teljesíteni kell.