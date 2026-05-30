A NER elmúlik, a Népszava megmarad

baloldal;Népszava;túlélés; NER;Podcast;

2026-05-30 07:11:00 CEST

A baloldali gondolat elpusztíthatatlan. Podcast.

Vvégvonaglásában az április 12-ig a közélet minden területét uraló Fidesz magával rántaná 153 éves Népszavát. Közéleti podcastünk, a Hol élünk? szereplői innen is üzenik: a baloldali gondolat elpusztíthatatlan, mindent túlél, a NER-t is.

Bittner Dániel és Batka Zoltán újságíró, Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes a hét aktualitásai között arról beszélgettek, hogy Magyar Péter egy teljesen új politikai kultúrát hozhat Magyarországra, visszatérhet a parlamentbe a kilencvenes évek kedélyesebb, emberközelibb politikai légköre. Másrészt a 16 esztendő után ellenzékbe szorult Fideszben mintha törésvonal látszana kialakulni a Navracsics Tibor, Cser-Palkovics András és Gulyás Gergely által képviselt mérsékeltek és az Orbán-vonalhoz húzó keményvonalasok között.