Budapest;döntő;verekedés;Arsenal;PSG;Bajnokok Ligája;Király utca;

2026-05-30 09:24:00 CEST

A Király utcában már volt balhé, összeverekedtek a PSG és az Arsenal ultrái

30-30 szurkoló dobta be magát az összetűzésbe, a franciák győztek.