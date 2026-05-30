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A Király utcában már volt balhé, összeverekedtek a PSG és az Arsenal ultrái

30-30 szurkoló dobta be magát az összetűzésbe, a franciák győztek.

Szombat este 6 órakor a budapesti Puskás Arénában kezdődik az UEFA Bajnokok Ligája 2026- döntője amelyre a két fellépő klub, a címvédő francia PSG és az angol Arsenal ultrái egy gyors balhéval hangoltak. A cseh futballhuligánok egyik X-oldalán jelent meg egy videó, amelynek a tanúsága szerint a két klub ultrái a Király utcában verekedtek össze a Rombach Sebestyén utcánál. 

A leírás szerint a összetűzésbe 30-30 szurkoló dobta be magát, a franciák győztek. Jó balhé volt – nyugtázták a cseh futballhuligánok. 

A meccset ebben a cikkünkben vezettük fel:

Szombat este hattól a legnagyobb európai klubtorna első pesti döntőjét vívja az eddig nyeretlen – ebben az évadban veretlen – Arsenal és a címvédő PSG.  