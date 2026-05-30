A Király utcában már volt balhé, összeverekedtek a PSG és az Arsenal ultrái

Szombat este 6 órakor a budapesti Puskás Arénában kezdődik az UEFA Bajnokok Ligája 2026- döntője amelyre a két fellépő klub, a címvédő francia PSG és az angol Arsenal ultrái egy gyors balhéval hangoltak. A cseh futballhuligánok egyik X-oldalán jelent meg egy videó, amelynek a tanúsága szerint a két klub ultrái a Király utcában verekedtek össze a Rombach Sebestyén utcánál.
A leírás szerint a összetűzésbe 30-30 szurkoló dobta be magát, a franciák győztek. Jó balhé volt – nyugtázták a cseh futballhuligánok.
A meccset ebben a cikkünkben vezettük fel:Puskástól a Puskásig