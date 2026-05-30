Fának hajtott egy fiatal sportolókat szállító busz a 6-os főúton, egy ember meghalt, 23-an megsérültek

buszbaleset;halálos baleset;6-os főút;

2026-05-30 09:52:00 CEST

A baleset szombat hajnalban Pécs és Hird között történt.

Eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott egy Budapest felé tartó autóbusz a 6-os főúton Pécs-Hirdnél – írja a police.hu.

A baleset szombat hajnalban, 5 óra 20 perc körül történt. A rendőrség közleménye szerint a buszban 28 ember – köztük felnőtt és gyermek – utazott.

A baleset következtében a járművezető a helyszínen életét vesztette, és az elsődleges információk szerint 23-an szenvedtek sérülést.

A műszaki mentés jelenleg is tart, ezért az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben. A forgalmat a rendőrök terelik, kerülni Vasas, illetve Hird felé lehet. A baleset okait a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Péterffy Attila pécsi polgármester a Facebook-oldalán azt írta, hogy a város határában egy bérelt autóbusz szenvedett balesetet, mely a PSN Zrt. fiatal aerobik sportolóit, edzőiket és az őket kísérő szülőket szállította versenyre. A városvezető megerősítette, hogy a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Mint írta, az utasok közül hárman súlyos, tizenheten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A történtek után a PSN Zrt. azonnal lemondta a versenyen való további részvételt.

„Pécs közössége nevében őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt sofőr családjának, szeretteinek és mindazoknak, akiket ez a tragikus veszteség mélyen érint. Gondolatban mindannyian a sérült gyermekekkel, családjaikkal, edzőikkel és a teljes sportközösséggel vagyunk” – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, éppen Székesfehérvárra tartott egy meghívásnak eleget téve, amikor megérkezett a baleset híre. Ezt követően azonnal visszafordult Pécsre, hogy személyesen is a sürgősségire menjen. Ruzsa Csaba alpolgármestert arra kérte, hogy addig is menjen a klinikára, és legyen a sérült gyermekek, valamint családjaik mellett.