Délutántól zivatar és viharos szél jöhet, csaknem az egész országra figyelmeztetést adtak ki

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-05-30 09:51:00 CEST

Többnyire 26 és 31 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra a várható zivatarok miatt.

A HungaroMet előrejelzése szerint délelőtt többnyire összefüggő felhőzet terjeszkedik déli, délkeleti irányba, amelyből az ország több pontján is csepereghet az eső. Ez a felhőzet az északnyugati vidékeken már ekkor, a déli óráktól egyes északkeleti körzeteket leszámítva már máshol is felszakadozik, csökken, ugyanakkor délután, este északnyugat felől gomolyfelhők, velük együtt pedig záporok, zivatarok érkeznek, illetve képződnek is fölöttünk. Napközben nagy területen megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A zivatarokat a viharos széllökések mellett jégeső is kísérheti.

A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21, 25 fok valószínű. Késő este 13 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.