Magyar Péter: Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege

uniós források;Ursula von der Leyen;Magyar Péter;

2026-05-30 10:13:00 CEST

Minden centet hazahozunk – üzente a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl – közölte Magyar Péter szombat reggel a Facebook-oldalán. A miniszterelnök hozzátette, pénteken még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege.

„Minden centet hazahozunk. Történelmi győzelem” – zárta bejegyzését Magyar Péter.

Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatóján jelentették be a megállapodást, ami alapján az eddig befagyasztott uniós pénzek legnagyobb része felszabadul. „Ezt a pénzt megérdemlik a magyarok, versenyt futottunk az idővel, és nyertünk” – válaszolta Ursula von der Leyen a Népszava kérdésére. A most tett ígéreteket végrehajtásával érkezhet majd a pénz, a legtöbbnek augusztus végéig teljesülnie kell.

A 16,4 milliárd euró, azaz kb. 6000 milliárd forintnyi fölszabaduló összeg az éves magyar költségvetés mintegy 13 százaléka, mondta Magyar Péter. A kormányfő szerint az előző kormány hazudott a valódi okokról, hogy miért nem kaptuk meg a pénzeket. Valójában nem az illegális migrációról vagy Ukrajnáról szólt ez, hanem a korrupcióról. Most pár hét elég volt a megállapodáshoz, és nem is tettek többet a korrupcióellenes intézkedések elfogadásánál – tette hozzá a miniszterelnök.