Karácsony Gergely: A Népszava szerkesztőségének megmaradása, a nyomtatott napilap fennmaradása közérdek

Budapest;Karácsony Gergely;Népszava;

2026-05-30 08:36:00 CEST

A Népszava ma az egyetlen független napilap, őrzője és képviselője fontos demokratikus és baloldali értékeknek – hangsúlyozza a főpolgármester.

Ugyanazon évben, 2023-ban volt 150 éves Budapest és a Népszava – írja Karácsony Gergely főpolgármester a szombaton reggel közzétett Facebook-posztjában.

Bejegyzésében hangsúlyozza: a Népszava százötven éves története része Budapest és Magyarország történetének, az a lap, amelynek szerkesztője volt Faludy György, szerzője sokak mellett Ady Endre, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós és Fejtő Ferenc.

„Hol dicsőséges, hol viharos időszakok után a Népszava ma az egyetlen független napilap, őrzője és képviselője fontos demokratikus és baloldali értékeknek. Számomra a független nyomtatott napilap nem pusztán üzleti termék, de a demokratikus nyilvánosság intézménye is. A Népszava szerkesztőségének megmaradása, a nyomtatott napilap fennmaradása éppen ezért közérdek”

– írja a főpolgármester, majd kiemeli: sokat jelent most, ha mindazok, akik számára a demokratikus nyilvánosság fontos, és a lap baloldali értékei megőrzendők, előfizetésükkel támogatják a Népszavát. „Én így teszek” – zárja bejegyzését Karácsony Gergely.