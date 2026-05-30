Budapest;Karácsony Gergely;Kardos Péter;

2026-05-30 13:49:00 CEST

Néhány hete ünnepelte a 90. születésnapját.

Meghalt Kardos Péter volt országos főrabbi – közölte Karácsony Gergely szombat délelőtt a Facebook-oldalán.

„Pár hete még a 90. születésnapján köszönthettük. Látni akartam őket – mondta, amikor pár éve kiment a neonácik felvonulására. Nyolcéves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait, közösségének nagy tiszteletű vezetőjeként állt elébük, hogy belenézzen a mai nácik szemébe” – idézte fel a főpolgármester, hozzátéve: nagy ajándéka az életének, hogy többször is volt alkalma belenézni az ő tekintetébe, és hallgatni nyugodt, mindig bölcs, gyakran humoros szavait.

„Most ránk szakad a fájdalom és ránk szakad az a felelősség is, hogy lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Kardos Péter, születési nevén Kösztenbaum Péter 1936. május 11-én született Budapesten, ortodox zsidó család gyermekeként. Édesapja munkaszolgálatosként a holokauszt áldozata lett. 1958-ban – Scheiber Sándor felkérését elfogadva – az Országos Rabbiképző rabbitanulója lett, s párhuzamosan elvégezte a kántorképzőt is. 1962-ben fejezte be tanulmányait mint kántor. Tóraolvasóként működött és idegenvezetőként dolgozott, mivel több nyelvet beszélt, illetve Hochberger László főrabbi mellett folytatott szolgálatot. 1971-ben avatták rabbivá és a következő évben a Zuglói Körzetbe került. 1973-tól az Új Élet című folyóirat szerkesztőségében dolgozott, amelynek 1991-től főszerkesztője lett. 1985 novemberében az Országos Rabbitestület elnökévé választották. Alelnöke volt a Mazsihisz Rabbitestületének, amelyből 2021 februárjában kilépett. 2005-ben megkapta a Radnóti Miklós antirasszista díjat, 2021-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.