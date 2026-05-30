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MSZP: Aki ma a Népszavát hallgattatja el, az holnap bárkit elhallgattathat

A tét nem kevesebb, mint a demokrácia léte vagy nem léte – szögezte le a párt választmánya.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 153 éve működő, nyíltan baloldali értékeket képviselő Népszava nyomtatott kiadása egyik napról a másikra eltűnjön a magyar nyilvánosságból. Ez nem pusztán egy üzleti vita. Ez nem egy szerződéses nézeteltérés – szögezte le szombaton az MSZP választmánya.

Közleményét úgy folytatta: ez a médiapluralizmus elleni támadás, mivel Magyarországon a nyomtatás és a terjesztés döntő része egyetlen szereplő, a Fidesz által kiépített médiabirodalom kezében összpontosul. Ez a helyzet önmagában is veszélyes.

„De amikor ez a szereplő egy kritikus, baloldali napilapot egyszerűen kivon a nyomtatott nyilvánosságból, akkor már nem piacról beszélünk. Hanem hatalomról. Ez túlmutat a Népszaván! Mint, ahogy a Népszabadság kinyírása is túlmutatott egy napilap ellehetetlenítésén”

– írta az MSZP választmánya.

Ezt követően kiemelte, hogy a Népszava ügye nem egyedi. Ez – folytatódik az állásfoglalás – egy figyelmeztetés:

  • ha egy lap sorsa egyetlen cég döntésén múlik,

  • ha nincs valós alternatíva nyomtatásra és terjesztésre,

  • ha egy szerződés felmondása egyben egy lap eltüntetését jelenti,

akkor nem beszélhetünk szabad sajtóról.

„A tét nem kevesebb, mint a demokrácia léte vagy nem léte! A médiapluralizmus nem luxus. A demokrácia alapfeltétele. Ezért mi szocialisták valljuk, hogy a Népszava nem tűnhet el. A baloldali hang nem hallgattatható el. Aki ma a Népszavát hallgattatja el, az holnap bárkit elhallgattathat. Ezért ez nem csak a baloldal ügye – hanem a magyar demokrácia ügye” – zárul a közlemény.

A városvezetés nem lépett fel a sajátos rongálás és elkövetője ellen.