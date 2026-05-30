MSZP: Aki ma a Népszavát hallgattatja el, az holnap bárkit elhallgattathat

MSZP;sajtó;Népszava;állásfoglalás;

2026-05-30 13:49:00 CEST

A tét nem kevesebb, mint a demokrácia léte vagy nem léte – szögezte le a párt választmánya.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 153 éve működő, nyíltan baloldali értékeket képviselő Népszava nyomtatott kiadása egyik napról a másikra eltűnjön a magyar nyilvánosságból. Ez nem pusztán egy üzleti vita. Ez nem egy szerződéses nézeteltérés – szögezte le szombaton az MSZP választmánya.

Közleményét úgy folytatta: ez a médiapluralizmus elleni támadás, mivel Magyarországon a nyomtatás és a terjesztés döntő része egyetlen szereplő, a Fidesz által kiépített médiabirodalom kezében összpontosul. Ez a helyzet önmagában is veszélyes.

„De amikor ez a szereplő egy kritikus, baloldali napilapot egyszerűen kivon a nyomtatott nyilvánosságból, akkor már nem piacról beszélünk. Hanem hatalomról. Ez túlmutat a Népszaván! Mint, ahogy a Népszabadság kinyírása is túlmutatott egy napilap ellehetetlenítésén”

– írta az MSZP választmánya.

Ezt követően kiemelte, hogy a Népszava ügye nem egyedi. Ez – folytatódik az állásfoglalás – egy figyelmeztetés:

ha egy lap sorsa egyetlen cég döntésén múlik,

ha nincs valós alternatíva nyomtatásra és terjesztésre,

ha egy szerződés felmondása egyben egy lap eltüntetését jelenti,

akkor nem beszélhetünk szabad sajtóról.

„A tét nem kevesebb, mint a demokrácia léte vagy nem léte! A médiapluralizmus nem luxus. A demokrácia alapfeltétele. Ezért mi szocialisták valljuk, hogy a Népszava nem tűnhet el. A baloldali hang nem hallgattatható el. Aki ma a Népszavát hallgattatja el, az holnap bárkit elhallgattathat. Ezért ez nem csak a baloldal ügye – hanem a magyar demokrácia ügye” – zárul a közlemény.