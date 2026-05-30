Füstgyertyák, verekedés, rongálás – Több embert is előállított a BL-döntővel összefüggésben a rendőrség

Budapest;rendőrség;Bajnokok Ligája;előállítás;

2026-05-30 11:53:00 CEST

Eljárások indultak, kamerafelvételeket elemeznek a rendőrök.

Már pénteken több intézkedést hajtottak végre a rendőrök a Bajnokok Ligája döntővel összefüggésben – írja a police.hu.

Az összesítés szerint

16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze. A rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.

22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözését rendelték el. Kórházba vitték.

22 óra 30 körül a VI. kerület, Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.

23 óra körül a VII. kerület, Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.

éjfél után a VII. kerület, Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, ennek során a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is, az elkövetők azonosítása folyamatban van.

éjszaka fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

Mint megírtuk, a cseh futballhuligánok egyik X-oldalán egy videó is megjelent arról, hogy a francia PSG és az angol Arsenal ultrái összeverekedtek a Király utcában, a Rombach Sebestyén utcánál. A leírás szerint a összetűzésbe 30-30 szurkoló dobta be magát, és a franciák győztek.