Az első budapesti BL-döntő

Budapest;Bajnokok Ligája;BL-döntő;

2026-05-30 14:59:00 CEST

Mint megírtuk, első alkalommal fordul elő a sportág történetében, hogy Budapest lesz a házigazdája a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének. A fináléba a címvédő Paris Saint-­Germain és az Arsenal jutott be. A franciák harmadszor szerepelnek a döntőben, tavaly hódították el először a trófeát. Az Arsenal korábban egyszer, pont 20 évvel ezelőtt jutott el a döntőig, ám akkor alulmaradt a Barcelonával szemben.

A helyszín ugyan Budapest, az esemény rendezője azonban az UEFA, a Puskás Aréna erre az időszakra „az európai szövetség tulajdona lesz”, egy olyan konstrukció­ban, amelyben az UEFA minden kérését teljesíteni kell, az ehhez kapcsolódó költségek azonban a házigazdát terhelik.

A Puskás Arénában egyébként négy mérkőzésre került sor a 2020-as Európa-bajnokságon, amit a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztottak. Ezt a tornát 13 ország bonyolította le közösen, a magyar fővárosban rendezték a magyar–portugál, magyar–francia és francia–portugál csoportmeccset, illetve a nyolcaddöntőben a Hollandia–Csehország mérkőzést. Az Európa-liga 2022-es döntőjének Budapest volt a tervezett helyszíne, ám a koronavírus-járvány miatt a 2023-as finálét játszották a magyar fővárosban, és itt került sor a BL- és az Európa-liga-győztes csatájára az európai Szuperkupáért 2020-ban.