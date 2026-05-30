Felvonult a PSG...

Arsenal;PSG;

2026-05-30 15:55:00 CEST

A francia klub szurkolói az MTK Sportparkban gyülekeztek, hogy a hivatalos útvonalon, a Kerepesi úton, illetve a Dózsa György úton sétálnak a Puskás Aréna felé. Korábban rendőri felvezetéssel vonultak a Kossuth térre, majd alászálltak, hogy a 2-es metró egyik különjáratával a Keleti pályaudvarig nyargaljanak. Meglepő, de a különmetró kocsijai nem visszhangoztak a szurkolói rigmusoktól, csak a felszínen, a Keleti pályaudvaron kezdett rágyújtani a tömeg.

A PSG a Facebook-oldalán osztotta meg egy videót a Kerepesi úti vonulásról.

A Telexnek az egyik PSG-vezérszurkoló, Franck azt mondta, már két napja itt dekkol, imádja Budapestet, Az MTK Sportparkban egyébként két korábbi kiválóság, Matuidi és a Pauleta várta a PSG híveit.