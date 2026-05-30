...és az Arsenal is

Arsenal;PSG;

2026-05-30 15:50:00 CEST

Az angol klub szurkolói a városligeti Napozóréttől indultak végig a Stefánia úton. Rengeteg ember vonult, az őket kísérő rendőrök időnként átengedték a buszokat a Thököly út és a Stefánia út sarkán, hogy ne teljesen bénuljon meg a tömegközlekedés. A szurkolók több Arsenal-játékos nevét is a rigmusaikba foglalták Vieirától Gyökeresen át Rice-ig.

Itt egy videó róluk:

Bar korábban elterjedt a hír, hogy az Arsenal budapesti szurkolói zónájában elfogyott a sör, mindenki nyugodjon meg, sör volt, van, lesz.