...és az Arsenal is

Az angol klub szurkolói a városligeti Napozóréttől indultak végig a Stefánia úton. Rengeteg ember vonult, az őket kísérő rendőrök időnként átengedték a buszokat a Thököly út és a Stefánia út sarkán, hogy ne teljesen bénuljon meg a tömegközlekedés. A szurkolók több Arsenal-játékos nevét is a rigmusaikba foglalták Vieirától Gyökeresen át Rice-ig.
Itt egy videó róluk:
Bar korábban elterjedt a hír, hogy az Arsenal budapesti szurkolói zónájában elfogyott a sör, mindenki nyugodjon meg, sör volt, van, lesz.