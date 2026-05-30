Itt vannak a kezdőcsapatok

Arsenal;PSG;

2026-05-30 17:05:00 CEST

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző Luis Enrique

Arsenal: ARSENAL:Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié– Rice, Lewis-Skelly, Ödegaard – Saka, Trossard, Havertz. Vezetőedző: Mikel Arteta

A játékvezető a német Daniel Siebert lesz.

Mindez azt jelenti, hogy Mikel Arteta öt védekező játékossal kezdi a meccset, a másik oldalon viszont Luis Enrique a lehető legerősebb felállást választotta. A PSG-be egyébként visszatérhetett a marokkói jobbhátvéd, Hakimi, aki sérülés miatt kihagyta a Bayer München elleni elődöntőt.