Arsenal;PSG;

2026-05-30 17:08:00 CEST

A kapusok már elkezdtek melegíteni a mintegy 50 perc múlva kezdődő mérkőzésre. Továbbra is a PSG-szurkolók az aktívabbak, dobolnak és énekelnek. Lassan, de biztosan érkeznek a helyszínre az Arsenal-drukkerek is.