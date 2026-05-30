Szafonovot fejbe rúgták

Arsenal;PSG;

2026-05-30 18:30:00 CEST

27. perc: a kapu elé lőtt labdát Szafonov önfeláldozó vetődéssel ütötte el a berobbanó Trossard elől. A londoniak játékosa véletlenül fejbe rúgta a párizsiak kapusát. Szafonov megszédült, de ápolás után folytatni tudta a játékot.