2016-ban volt legutóbb hosszabbítás

Arsenal;PSG;

2026-05-30 19:57:00 CEST

90+1. perc: Bajnokok Ligája döntőjében ezt megelőzően 2016-ban nem dőlt el a meccs kilencven perc alatt. Tíz évvel ezelőtt a Real Madrid-Atlético Madrid párharc tizenegyesekkel dőlt el a fináléban a Real javára.