Rejtély, hogy honnan lett 8,6 milliárd forintja a Megafonnak, de így is csak félmilliárdos profitot sikerült összehoznia tavaly

474 millió forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft, vagyis az online fideszes propagandakonglomerátum mögött álló cég. Ez persze nem a nettó árbevételből származott, az ugyanis a 16 millió forintot sem érte el - hívta fel a figyelmet a hvg.
A csaknem félmilliárdos profitot úgy sikerült összehozni, hogy a korábbi 5,8 milliárd forint helyett a tavalyi évre 8,6 milliárd forint jelent meg a rejtélyes, egyéb bevételek címszó alatt, amely pénznek természetesen nem lehet tudni a forrását.
A Megafon 57 embert foglalkoztatott a tavalyi évben, a személyi ráfordításokkal pedig nem fukarkodtak, a 2024-es 1,3 milliárd forint után, tavaly már közel 1,8 milliárd forintot költöttek erre a célra. Anyagjellegű ráfordításokra a megelőző évi 5,1 milliárd forint helyett tavaly már 5,6 milliárdot tapsoltak el.„A Megafonban nem volt közpénz, Rogán Antalt én soha nem is láttam bent”
A profitot nem vették ki a cégből, ami túl nagy meglepetést nem okoz annak függvényében, hogy a kormányváltás után alighanem ínségesebb időszak érkezik a propagandisták számára.„A Megafonban nem volt közpénz, Rogán Antalt én soha nem is láttam bent”Még egy hónapig van pénz fizetésekre a Megafonnál, utána jöhet a leépítés Itt a vége, jön a kirúgási hullám a Megafonnál és a Patriótánál