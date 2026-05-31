Rejtély, hogy honnan lett 8,6 milliárd forintja a Megafonnak, de így is csak félmilliárdos profitot sikerült összehoznia tavaly

profit;megafon;Fidesz-propaganda;

2026-05-31 13:25:00 CEST

Igaz, az előző évet még 759 millió forintos veszteséggel zárták.

474 millió forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft, vagyis az online fideszes propagandakonglomerátum mögött álló cég. Ez persze nem a nettó árbevételből származott, az ugyanis a 16 millió forintot sem érte el - hívta fel a figyelmet a hvg.

A csaknem félmilliárdos profitot úgy sikerült összehozni, hogy a korábbi 5,8 milliárd forint helyett a tavalyi évre 8,6 milliárd forint jelent meg a rejtélyes, egyéb bevételek címszó alatt, amely pénznek természetesen nem lehet tudni a forrását.

A Megafon 57 embert foglalkoztatott a tavalyi évben, a személyi ráfordításokkal pedig nem fukarkodtak, a 2024-es 1,3 milliárd forint után, tavaly már közel 1,8 milliárd forintot költöttek erre a célra. Anyagjellegű ráfordításokra a megelőző évi 5,1 milliárd forint helyett tavaly már 5,6 milliárdot tapsoltak el.

A profitot nem vették ki a cégből, ami túl nagy meglepetést nem okoz annak függvényében, hogy a kormányváltás után alighanem ínségesebb időszak érkezik a propagandisták számára.