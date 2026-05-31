Gyermeknapi akció indult a Szőlő utcánál, Lakatos Ádám és Szabó Tímea lufikkal üzent

gyermekvédelem;gyermeknap;Szabó Tímea;Szőlő utca;

2026-05-31 12:36:00 CEST

A Gyermeknap nemcsak ünneplésről szól, hanem a bántalmazott, elhanyagolt kiskorúak iránt viselt társadalmi felelősségvállalásról.

Minden gyermek hangja számítson!” – ezt az üzenetet tette ki Gyermeknap alkalmából Lakatos Ádám gyermekjogi aktivista barátaival, és Szabó Tímea volt ellenzéki politikussal a Szőlő utcai intézetként ismert Budapesti Javítóintézet rácsaira és kapujára. Lapunknak úgy fogalmazott: ezzel a szimbolikus akcióval a gyermekvédelem helyzetére és a rendszerben élő gyermekekre hívják fel a figyelmet. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy meghallják, megvédjék és komolyan vegyék – mondta.

Közösségi oldalán azt írta: az akcióval szerették volna felhívni a figyelmet azokra a gyerekekre is, akik ebben intézményekben éltek, akik bántalmazást, elhanyagolást vagy kiszolgáltatottságot éltek át, és akiknek sok esetben ma sincs valódi lehetőségük arra, hogy hallassák a hangjukat. Ezzel egy időben egy másik csapat a Bicskei gyermekotthon kapujára helyezett el színes lufikat, ezzel is jelezve, hogy a gyermekvédelem problémái nem egyetlen intézményhez vagy helyszínhez kötődnek, hanem rendszerszintű kérdésekről van szó, amelyek országos figyelmet igényelnek.

A budapesti csapat ellátogatott a Madarász utcai Gyermekkórház babamentő inkubátorához is, ahol az inkubátor mellé színes lufikat és egy táblát helyeztek el. A táblán ez a mondat szerepelt:

„Nem mi szültük őket, de a mi felelősségünk a megvédésük!”

Ezzel az üzenettel a kórházban hagyott csecsemőkre, az életük első pillanataiban magukra maradt gyermekekre és a társadalmi felelősségre szerették volna felhívni. „Egy gyermek sorsa nem lehet közömbös senki számára.” Hangsúlyozta: a gyermeknapi akció legfontosabb üzenete, hogy ez az alkalom nemcsak ünneplésről, ajándékokról és programokról szólhat, hanem arról is, hogy észrevegyük azokat a kiskorúakat, akik sokszor láthatatlanok maradnak a társadalom számára.

„Személyesen számomra ez az ügy különösen fontos. Kilenc évet nevelkedtem a gyermekvédelmi rendszerben, így belülről láttam annak működését, hiányosságait és azt is, milyen sok gyermek marad valódi támogatás nélkül. Saját tapasztalataimból tudom, hogy a gyermekvédelem nem lehet pusztán intézményrendszer vagy politikai szlogen – valódi odafigyelésre, szakmai munkára és társadalmi felelősségvállalásra van szükség. Fontosnak tartom, hogy mi, civil emberek folyamatosan figyeljünk ezekre a problémákra, beszéljünk róluk, és felemeljük a hangunkat azokért, akik sokszor nem tudják megvédeni magukat. A gyermekvédelem nem pártpolitikai kérdés, hanem közös társadalmi felelősség. Az új kormány feladata pedig az, hogy újraépítse a rendszert, kijavítsa annak hibáit, és olyan valódi gyermekvédelmet teremtsen Magyarországon, amelynek középpontjában valóban a gyermekek érdekei, biztonsága és jövője áll. Mert minden gyermek számít. És minden gyermek hangjának számítania kell.”