Gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermekek is ott lesznek a Bajnokok Ligája budapesti döntőjén

Hét, a gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermek is ott lehet a Bajnokok Ligája budapesti döntőjén – közölte Magyar Péter szombat délelőtt a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök bejegyzésében hozzátette: örül, hogy az UEFA által a kormány részére juttatott jegyeknek köszönhetően erre lehetőség van.
Mint megírtuk, első alkalommal fordul elő a sportág történetében, hogy Budapest lesz a házigazdája a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének. A fináléba a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal jutott be. A franciák harmadszor szerepelnek a döntőben, tavaly hódították el először a trófeát. Az Arsenal korábban egyszer, pont 20 évvel ezelőtt jutott el a döntőig, ám akkor alulmaradt a Barcelonával szemben.Budapestre jön a futballelit, ez lesz minden idők legdrágább BL-döntőjePuskástól a Puskásig