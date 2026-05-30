Gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermekek is ott lesznek a Bajnokok Ligája budapesti döntőjén

Budapest;gyermekvédelem;Arsenal;PSG;Bajnokok Ligája;

2026-05-30 11:32:00 CEST

Az UEFA által a Tisza-kormánynak juttatott jegyeknek köszönhetően.

Hét, a gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermek is ott lehet a Bajnokok Ligája budapesti döntőjén – közölte Magyar Péter szombat délelőtt a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzésében hozzátette: örül, hogy az UEFA által a kormány részére juttatott jegyeknek köszönhetően erre lehetőség van.

Mint megírtuk, első alkalommal fordul elő a sportág történetében, hogy Budapest lesz a házigazdája a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének. A fináléba a címvédő Paris Saint-­Germain és az Arsenal jutott be. A franciák harmadszor szerepelnek a döntőben, tavaly hódították el először a trófeát. Az Arsenal korábban egyszer, pont 20 évvel ezelőtt jutott el a döntőig, ám akkor alulmaradt a Barcelonával szemben.