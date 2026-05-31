Magyar Péter: 500 gyermeket látunk vendégül a Karmelitában

gyerekek;gyereknap;Magyar Péter;

2026-05-31 15:08:00 CEST

Kreatív és zenei programokkal, bábelőadással, kiállítással, arcfestéssel, rajzversennyel és finomságokkal várják őket - közölte a kormányfő.

Ma gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látjuk vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök közlése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeznek, közülük sokan speciális nevelésű igényűek, fogyatékossággal élők, vagy éppen transzplantáción átesettek. Az 500 gyermeket kreatív és zenei programokkal, bábelőadással, kiállítással, arcfestéssel, rajzversennyel és finomságokkal várják.

Úgy folytatta, a Karmelitában minden csoportot múzeumpedagógusok fogadnak, akik korosztályuknak megfelelő, rövid ismertetőt tartanak az épületről, miközben körbevezetik őket a termekben. A program részeként a gyermekek megtekinthetik a Karmelita teraszát is. Ezt követően a rendezvényteremben mintegy 15 perces orgonabemutatón vesznek részt, majd egy körülbelül 15 perces népzenei program következik, amelyhez a gyermekek tánccal is csatlakozhatnak. Minden turnus programját közös ebéd zárja a gyermekek számára.

A tervek szerint a gyerekek körülbelül egy órát töltenek a Karmelita épületében, majd ezt követően a program a Szociális és Családügyi Minisztériumban folytatódik - jelezte a kormányfő, majd boldog gyereknapot kívánt.