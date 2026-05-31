Vitézy Dávid: Teljesen új menetrend jön a Mátra térségében, összehangolják a vasutat a Volánnal

Vitézy Dávid;tömegközlekedés;Mátra;menetrend változás;

2026-05-31 18:19:00 CEST

Sűrűbb járatokat, jobb csatlakozásokat és több közvetlen kapcsolatot ígért a közlekedési és beruházási miniszter.

Sűrűbb járatok, jobb csatlakozások és több közvetlen kapcsolat a Mátra térségében: teljesen új, a vasúttal összehangolt Volán-menetrend jön június 20-tól - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon.

A tárcavezető közölte, jóváhagyta a június 20-án életbe lépő új, elsősorban a Mátra térségét érintő MÁV–Volán-menetrendet, mely nem pusztán néhány apró korrekciót jelent, hanem - mint fogalmazott - teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről. A miniszter szerint ez sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös InterRégió vonatok és a térség buszjáratai között.

Vitézy Dávid szerint egy közlekedési rendszer akkor működik jól, ha nem az emberek alkalmazkodnak a menetrendhez, hanem a menetrend az emberekhez, ezért komoly szolgáltatásfejlesztéseket lehet elérni tudatosabb tervezéssel, rendszerszintű gondolkodással és az utazási igények pontosabb megértésével.

Pontokba szedve a tárcavezető a következő változásokat ismertette:

Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni, gyorsabb és kiszámíthatóbb lesz az utazás Eger, Salgótarján, Gyöngyös, Pétervására és Pásztó között;

Salgótarján és Eger között kétóránként közvetlen járatok indulnak két külön útvonalon is;

Gyöngyös vasútállomáson közvetlenül a peron mellett új autóbusz-forduló épült ki, így könnyebb lesz az átszállás, a Budapestről érkező InterRégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között közvetlen átszállási kapcsolatok létesülnek;

Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb, könnyebben megjegyezhető menetrend jön létre, nem kell majd menetrendet böngészni, szinte minden órában érkezik busz;

Kékestető és Galyatető, illetve a Mátra további turisztikai célpontjai sokkal könnyebben elérhetők lesznek több közvetlen járattal, jobb vasúti csatlakozásokkal és sűrűbb hétvégi közlekedéssel;

Gyöngyösön, Pásztón, Egerben és több más csomópontban úgy alakítják át a menetrendet, hogy jobban lehessen csatlakozni a vonatokhoz és más buszjáratokhoz;

Több kisebb településen új esti járatok, hétvégi indulások és csúcsidős sűrítések jelennek meg, ahol eddig este vagy hétvégén szinte lehetetlen volt közösségi közlekedéssel utazni.

Vitézy Dávid szerint az új menetrend segíti a munkába járást is, mivel jobban igazodik a műszakváltásokhoz, és gyorsabb kapcsolatot biztosít a térség ipari parkjai felé. A tárcavezető hangsúlyozta, a közlekedésben szükséges rendszerszintű változásnak természetesen része az is, hogy több pénzt fordítanak a közösségi közlekedésre, új pályákat építenek és lecserélik az elöregedett járműparkot. Azonban, mint írta, legalább ennyire fontos a szemléletváltás is, „hogy képesek vagyunk-e rendszerben gondolkodni, a csatlakozó buszokat a vasútállomás mellől és nem máshonnan indítani, és hajlandóak vagyunk-e végre valóban az emberek 21. századi közlekedési igényeiből kiindulni, az ötven évvel ezelőtt gyökerező megszokások helyett.” Hozzátette: „Ezért dolgozunk egyszerre azon, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, elindítsuk a szükséges fejlesztéseket, javítsuk a pályák állapotát és a leromlott állapotú járművek helyett új eszközöket állítsunk forgalomba – miközben az egész menetrendi rendszert is újragondoljuk egy frissebb, utasbarát szemlélet alapján.”

A miniszter végezetül köszönetet mondott a MÁV és a Volán szakértőinek a menetrend megújításában végzett munkájukért.