2,7 milliárd forint bevételből gazdálkodhatott tavaly a Demokratikus Koalíció, 2,4 milliárdot el is költött belőle

pártok;bevételek;állami támogatások;

2026-05-31 17:16:00 CEST

A 2,7 milliárdból 2,5 milliárd forint közpénz volt. Több párt éves beszámolója is megjelent a Magyar Közlönyben.

Több párt 2025-re szóló éves pénzügyi beszámolója is megjelent a péntek esti Magyar Közlönyben, jóllehet a Fideszé és a Tisza párté pont nincs köztük.

A Demokratikus Koalíció beszámolójából például kiderül, hogy Dobrev Klára pártjának összesen mintegy 2,7 milliárd forint, egész pontosan 2 725 072 688 forint bevétele volt, amelyből több mint két és félmilliárd forint közpénz - központi költségvetésből származó támogatás, illetve a párt országgyűlési képviselőcsoportjának juttatott állami támogatás.

Ezen felül a DK-nak bő 157 millió forintja származott adományokból, szűk 27 millió forintja pedig a tagdíjakból. Azok neveit, akik több mint félmillió forintot utaltak a pártnak, név szerint is fel kell tüntetni, ez alapján a legtöbbet Molnár Csaba, a párt alelnöke költötte a pártra, 3 millió forintot, őket követi Dávid Ferenc majd Barkóczi Balázs több mint 2,7 millió forinttal.

Bevételeinek nagy részét a párt fel is élte, 2 439 366 376 forint volt az összes kiadás, ennek legnagyobb részét politikai tevékenységi kiadás címszó alatt tüntették fel, 1 335 273 234 forintot. Működési kiadásokra 880 719 178 forintot költöttek.

Mindennek ellenére a DK végül mindössze 1,10 százaléknyi szavazatot szerzett az április 12-i parlamenti választáson, kiesett a parlamentből, az 1 százalék feletti eredménye pedig azt jelenti, éppen hogy csak jogosult maradt állami támogatásra. Dobrev Klára még a megméretés éjszakáján lemondott a pártelnöki tisztségről.

Ha a Fidesz nem is, koalíciós társa, a KDNP szerepel az adatsorban, eszerint a párt összes bevétele bő egymilliárd forint volt, amelynek legnagyobb része közpénz. 950 millió forint volt az országgyűlési képviselőcsoportnak járó állami támogatás, további, központi költségvetésből származó támogatásként pedig 160,5 millió forintot könyveltek el. Ezeken felül a tagdíjakból 5 és félmillió, egyéb adományokból 19 millió forintjuk származott, közülük a legtöbbet Móring József Attila költötte a pártra, 1,347 millió forintot.

A korábbi, kisebbik kormánypárt összes kiadása 554 millió 574 ezer forint volt, vagyis összességében nyereségesen zárták az évet. A hivatalos kiadások legnagyobb része működési kiadás volt, 478 millió forint.

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak parlamenti képviselet híján jóval kevesebb pénzből kellett gazdálkodnia, központi költségvetésből származó támogatásként 54,7 millió forintot tüntettek fel, a további bevételük jó része, mintegy 97,4 millió forint adományokból, egyéb hozzájárulásokból származik. A legtöbbet Döme Zsuzsanna társelnök és Bürger Zoltán költötte a pártra, több mint 2,9 millió forintot. Egyéb bevételként 40,7 millió forintot könyveltek el, így keletkezett összesen 192,8 millió forintnyi bevételük, amelynél viszont többet, 194,6 milliót költöttek el, vagyis a párt veszteségesnek bizonyult.

A Mi Hazánk a bevételi oldalon 696,2 millió forintot tüntetett fel, ebből 475 milliót az országgyűlési frakciójuk révén kaptak, további 183 millió forint közpénz pedig a központi költségvetésből érkezett. A tagdíjakból bő 6 millió, egyéb hozzájárulásokból és adományokból pedig szűk 32 millió forintjuk származott. A legtöbbet, 2 millió forintot Kendik Zsolt költötte a pártra.

A párt összes kiadása 648,3 millió forint volt, vagyis összességében pluszban zártak. A legtöbb kiadás politikai tevékenység címszó alatt ment, bő 441 millió forintot költöttek így.

A Momentum összesen több mint másfél milliárd forintos bevételt könyvelhetett el tavaly, egész pontosan 1 513 468 000 forintot. Ennek a legnagyobb részét, 1,241 milliárd forint közpénzt az országgyűlési képviselőcsoport révén kaptak, a központi költségvetésből pedig további, 185,1 millió forint állami támogatáshoz jutottak. Tagdíjakból bő 45 millió, adományokból bő 14 millió, egyéb bevételként szűk 28 millió forintjuk akadt.

Kiadásként 1,1 milliárd forintot tüntetett fel a párt vagyis összességében pluszban zártak. A legtöbb pénzt működési kiadások (736,2 millió forint) és politikai tevékenység (328 millió forint) címén költötték el.

A Párbeszéd összes bevétele a Magyar Közlönyben közzétett beszámoló szerint 312,4 millió forint volt, ebből 182,6 millió forintot a parlamenti frakció révén kaptak, a központi költségvetésből pedig további 126,3 millió forinthoz jutottak. Adományokból bő másfél millió forint, tagdíjakból 613 ezer forint származott. Kiadásként bő 292 és félmillió forintot tüntettek fel, ebből több mint 191 millió volt a működési kiadás és 100 millió a politikai tevékenység.