Vannak még csodák, háromezer forintos árbevétel mellett hozott össze 194 millió forintos profitot a Magyar Péter elleni lejárató kampányt intéző cég

profit;lejárató kampány;Fidesz-propaganda;

2026-05-31 19:37:00 CEST

Egyéb bevételek.

Nem kevesebb mint háromezer forint árbevétele volt tavaly a Magyar Péterről különféle mesterséges intelligenciával generált lejárató kampányt készítő, korábban Apáti Bence által fémjelzett Nemzeti Ellenállás Mozgalom mögött álló cégnek, az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft.-nek, amely ennek ellenére 194,7 milliós profitról számolt be - írja a hvg.

Arról a cégről van szó, amely egyebek közt a „Mint két tojás” című, Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt lejáratni szándékozó kampányt végezte, továbbá hozzá köthető több, a nem létező Tisza-adóról szóló kampányanyag is, és más, mesterséges intelligenciával generált kampányanyagok, például az a videó, amikor Magyar Péter beront egy születésnapi ünnepségre és kézzel beleeszik a születésnapi tortába.

A 3 ezer forintos bevétel melletti gazdasági csoda úgy valósult meg, hogy a nem részletezett egyéb bevételeknél megjelent egy 2,7 milliárd forintos tétel, amit a jellemző magyarázat szerint támogatásoknak szoktak nevezni. A 12 főt foglalkoztató cég 120 millió forintot költött személyi jellegű ráfordításokra, miközben a saját tőkéje az előző évi 22 millióról 217 millióra nőtt, az eredménytartaléka pedig nulláról 19,4 millióra. A közelezettségek viszont 45 ezerről 811,9 millióra nőttek. Osztalékot nem vettek ki a cégből.

A cégben Apáti Bence NER-propagandista tavaly októberben adta el üzletrészét a Megafont vezető Kovács Istvánnak, aki egyben az ügyvezetői pozíciót is átvette.