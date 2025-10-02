Apáti Bence eladta a Megafon tulajdonosának az általa vezetett Nemzeti Ellenállás Mozgalmat

Pár napja egy kézbe kerültek a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) és a Megafon mögött álló cégek. A cégnyilvántartás szerint Apáti Bence kilépett az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft.-ből, üzletrészét pedig teljes egészében a Megafont vezető Kovács Istvánnak adta el, aki az ügyvezetői posztot is átvette Apáti Bencétől – számolt be a Lakmusz.
A tényellenőrző portál szerint ezzel párhuzamosan a cég telephelyet létesített Óbudán, a Polgár utca 8–10. szám alatt, vagyis pont ott, ahol a Megafon székhelye található. A változásokról Kovács és Apáti szeptember 18-án határozott, az új tulajdonost és ügyvezetőt, illetve az új telephelyet pedig szeptember 29-én jegyezte be a cégbíróság.Egyik tagja szerint magánemberek adományaiból működik az EU legdrágább politikai hirdetéseit futtató fideszes Nemzeti Ellenállási Mozgalom
A lap megjegyzi: A NEM eddig is erősen, de – az ügyvezető személyén és a székhelyén keresztül – csak közvetve kötődött a kormányközeli influenszerhálózathoz, a Megafonhoz. Az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. eddig Kötter Tamás ügyvéd és megafonos „véleményvezér” Rákóczi úti irodáját használta székhelyként, szívességi alapon.
A Megafon egyik legismertebb influenszere, Apáti Bence által tavaly elindított, és személyesen Orbán Viktor által is támogatott Nemzeti Ellenállás Mozgalom júliusban kezdte el igazánteleszórni a hirdetéseivel az internetet. Az elmúlt időszakban a YouTube-on és Facebookon gyakorlatilag a csapból is a NEM mesterséges intelligenciával készített videói folytak, jellemzően arról, hogy Magyar Péter egy borzalmas ember, el akarja venni az emberek pénzét, és Zelenszkij.Három hónap alatt 650 milliónál is többször futottak le a fideszes Apáti Bence vezette Nemzeti Ellenállási Mozgalom Magyar Pétert lejárató videóiJelenleg a fideszes Nemzeti Ellenállás Mozgalomé Európa legdrágább politikai hirdetési kampánya a YouTube-on
Amint arról ma szintén hírt adtunk, három hónap alatt 650 milliónál is többször futottak le a NEM Tisza Párt elnökét lejárató videói. A YouTube-on 668 ezer eurót (kb. 260 millió forint), a Facebookon pedig 383 milliót fizetett ki a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, összesen tehát mintegy 643 millió forintot égettek el a közösségi médiában politikai hirdetésekre. Ebben ráadásul csak a reklámozás ára van benne, maguknak a videóknak az elkészítési költsége nem.
Egyébként a Google már letiltotta a felületeiről a politikai hirdetéseket, és várhatóan napokon belül a Facebook is követni fogja ezzel a lépéssel, így ezeken a felületeken a durva reklámáradat hamarosan elapad majd, ami a politikát illeti.Még az utca emberét is az AI csinálta a fideszes szervezet videójában, amelyet vetített az M1 isEgyetlen hónap alatt közel százmilliót sikerült elégetnie a Facebookon Magyar Péter lejáratására az Apáti Bence vezette propagandaszervezetnekMegszünteti a politikai hirdetéseket a Meta az Európai Unióban