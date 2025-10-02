Apáti Bence eladta a Megafon tulajdonosának az általa vezetett Nemzeti Ellenállás Mozgalmat

megafon;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;Apáti Bence;

2025-10-02 15:11:00 CEST

A Magyar Péter lejáratására a közösségi médiában százmilliókat költő NEM mögött álló cég teljes üzletrészét megvette Apátitól Kovács István.

Pár napja egy kézbe kerültek a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) és a Megafon mögött álló cégek. A cégnyilvántartás szerint Apáti Bence kilépett az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft.-ből, üzletrészét pedig teljes egészében a Megafont vezető Kovács Istvánnak adta el, aki az ügyvezetői posztot is átvette Apáti Bencétől – számolt be a Lakmusz.

A tényellenőrző portál szerint ezzel párhuzamosan a cég telephelyet létesített Óbudán, a Polgár utca 8–10. szám alatt, vagyis pont ott, ahol a Megafon székhelye található. A változásokról Kovács és Apáti szeptember 18-án határozott, az új tulajdonost és ügyvezetőt, illetve az új telephelyet pedig szeptember 29-én jegyezte be a cégbíróság.

A lap megjegyzi: A NEM eddig is erősen, de – az ügyvezető személyén és a székhelyén keresztül – csak közvetve kötődött a kormányközeli influenszerhálózathoz, a Megafonhoz. Az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. eddig Kötter Tamás ügyvéd és megafonos „véleményvezér” Rákóczi úti irodáját használta székhelyként, szívességi alapon.

A Megafon egyik legismertebb influenszere, Apáti Bence által tavaly elindított, és személyesen Orbán Viktor által is támogatott Nemzeti Ellenállás Mozgalom júliusban kezdte el igazánteleszórni a hirdetéseivel az internetet. Az elmúlt időszakban a YouTube-on és Facebookon gyakorlatilag a csapból is a NEM mesterséges intelligenciával készített videói folytak, jellemzően arról, hogy Magyar Péter egy borzalmas ember, el akarja venni az emberek pénzét, és Zelenszkij.

Amint arról ma szintén hírt adtunk, három hónap alatt 650 milliónál is többször futottak le a NEM Tisza Párt elnökét lejárató videói. A YouTube-on 668 ezer eurót (kb. 260 millió forint), a Facebookon pedig 383 milliót fizetett ki a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, összesen tehát mintegy 643 millió forintot égettek el a közösségi médiában politikai hirdetésekre. Ebben ráadásul csak a reklámozás ára van benne, maguknak a videóknak az elkészítési költsége nem.

Egyébként a Google már letiltotta a felületeiről a politikai hirdetéseket, és várhatóan napokon belül a Facebook is követni fogja ezzel a lépéssel, így ezeken a felületeken a durva reklámáradat hamarosan elapad majd, ami a politikát illeti.