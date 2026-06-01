E-mailek szivárogtak ki az MTVA-tól, Németh „Pitbull” Zsolt ukázba adta, hogy a a „tiszás energiatervet” ismételjék

Németh Zsolt;MTVA;pitbull;Tisza Párt;

2026-06-01 10:06:00 CEST

Nem próbált meg úgy csinálni, mintha az objektív tájékoztatás lenne az elsődleges szempont.

MTVA-s belső levelezések landoltak az RTL Híradónál, amelyek szerint Németh Zsolt, az MTVA Pitbull becenévre hallgató csatornaigazgatója a parlament választás napján egyebek közt azt írta munkatársainak, hogy „csak a balos narratíva fut”, ezért „jobboldali” megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez.

Németh Zsolt természetesen más utasítást is adott, például a kampány során visszatérő jelleggel azt, hogy a Tisza párt állítólagos energiaterveit sulykolják. Ezt egy Fidesz-közeli Indexen bemutatott dokumentumra alapozták, amelyről más, a portálon megjelent, és a Tisza lejáratását célzó anyagokhoz hasonlóan kiderült, hogy nem éppen a valóságot tükrözi. Ez arról szólt, hogy ha győz a Tisza párt, akkor megszűnhet a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár. A cikket az azóta távozó főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán jelezte.

A Bonbonok tárggyal április 2-án - tehát 10 nappal a választások előtt - körbeküldött Pitbull-levél azt irányozza elő, hogy „a mai napon a tiszás energiaterv és ezzel összefüggésben az Európai Bizottság levele a kiemelt fő téma.” A narratívaépítéshez Németh Zsolt linkeket, idézeteket csatolt, Orbán Viktortól például azt, hogy „Brüsszel megtámadta a védett benzinárat, nem engedünk a zsarolásnak!” De idézte Gulyás Gergely kormányinfón elhangzott szavait, valamint a Mandiner egyik propagandaanyagát is, majd a következő utasítással zárt: „Vetítsük előre és ragozzuk a következő napokban, hogy a választások utáni időszakban is áruhiány, üzemanyaghiány lesz Európában, akár jegyrendszer, nem lehet tankolni, csak X litert, stb. A gazdasági növekedés a földbe áll, minden lóvé energiavásárlásra megy el.”

Egy másik, március 31-i levél is eljutott az RTL-hez, ennek szerzője egy úgynevezett hírterületi kiemelt szerkesztő, aki a nap fő témájaként ismét a „tiszás energiatervet” jelölte meg azzal a csupa nagybetűvel írt ukázzal, hogy „MINDENHOL” ez legyen az elnevezése. A lényeg az volt, hogy a benzin és a dízel aktuális árainak közlésébe bele kellett szőni, hogyan változnának az árak, ha a nem létező tiszás energiaterv megvalósulna. Emellett azzal is kellett riogatni még egy kicsit, hogy állítólag Ukrajna is támogatja a nemlétező tervet.

Az RTL kereste a témában az MTVA-t, de választ nem kaptak. Magyar Péter miniszterelnök viszont reagált a Facebookon, mégpedig a következőképpen: „Miután bebizonyosodott, hogy a vezetők utasítására készültek a közmédiában a Tiszát lejárató anyagok, Papp Dániel és Altorjai Anita vezérigazgatóknak azonnal távozniuk kell!”