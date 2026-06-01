Valami nincs rendben, a szakmai igazgató is felmondott a gyógyszertámogatásokról döntő Batthyány-Strattmann László Alapítványnál

egészségügy;Pozsgay Csilla; Batthyány-Strattmann László Alapítvány;Hegedűs Zsolt;

2026-06-01 05:55:00 CEST

Újabb kulcsszereplő mondott fel az egyedi gyógyszertámogatásokról döntő szervezetnél, Pozsgay Csilla szakmai igazgató is távozik, a Batthyány-Strattmann László (BSLA) alapítványtól – tudta meg a Népszava.

Lapunk néhány hete írt arról, hogy az öt fős kuratóriumból áprilisban ketten is lemondtak – Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze, Putnoki Kovács Katalin, aki korábban alapítvány elnöke tisztét is betöltötte. S bár a két távozó szakember hatvan napig körülbelül június közepéig ellátja a munkáját, - de úgy tudjuk – betegség miatt újabb kurátor eshet ki a hosszabb időre a döntéshozatalból.

A mostani helyzet azért is kritikus, mert az alapítvány hónapok óta súlyos működési és személyi problémákkal küzd. A korábban már távozó kurátorok után most a döntés előkészítést irányító Pozsgay Csilla távozása is tovább erősíti a válságérzetet.

Úgy tudjuk: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a jövő héten személyesen is találkozik az alapítvány képviselőivel, hogy tájékozódjon, miként maradhat működőképes a szervezet.

Forrásaink szerint a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a Tisza-kormány delegálna újabb kurátorokat a testületbe – ám ettől egyelőre elzárkóznak, és inkább az eredeti kurátorokat bírnák rá arra, hogy maradjanak amíg el nem dől az alapítvány sorsa.

Ez az az alapítvány, amely a drága, sokszor életmentő gyógyszerekre szorulók kérelmeinek támogatásáról dönt. Olyan készítményekről, amelyek még nem kaptak „normál” társadalombiztosítási támogatást, ezért az orvosnak és a betegnek méltányossági kérelmet kell benyújtania. Ebben a rendszerben évente több tízmilliárd forintról döntenek. A BSLA felhasználásra 2025-ben 45 milliárd, 2026-ban már 47,2 milliárd forintot szánt a költségvetés. Úgy tudjuk az idei évben eddig mintegy 10-15 milliárd forintnyi támogatást osztottak szét.

A nyilvános dokumentumok szerint öt fős kuratórium, külön felügyelőbizottság, valamint szakértői és döntés előkészítő bizottság dolgozik a kérelmeken. A rendszer működőképessége a BSLA megalapításának első percétől vitatott volt. Egy, a lapunknak nyilatkozó orvos szerint jelenleg is 50–100 betege vár 10–12 különböző készítményre, közülük sokan akár 8–10 hónapja úgy, hogy közben „semmi nem történik”. A problémát szerinte nem önmagában az alapítvány léte vagy megszűnése jelenti, hanem a döntések elhúzódása.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban jelezte, hogy az alapítvány működését felülvizsgálják ám december 31-ig a szervezet még a jelenlegi struktúrában folytatja a munkáját.

„A jelenlegi állapot nem fenntartható év végéig”

– fogalmazott forrásunk, aki szerint minden olyan lépés szakmailag támogatható, amely gyorsabb és kiszámíthatóbb döntéshozatalhoz vezet. Egy másik forrásunk szerint az alapítványnál még egyszerű, a dolgozók terhelését csökkentő fejlesztéseket sem sikerült végigvinni, miközben több tízmilliárd forint sorsáról „fejszés módszerekkel”, hiányos informatikai háttérrel döntenek. A nyilvános működési adatok sem oszlatják el teljesen a kételyeket. Az alapítvány szerint a kuratórium heti rendszerességgel ülésezik, és hetente nagyjából 250–300 kérelmet bírál el. Ugyanakkor továbbra sincs olyan nyilvános teljesítménymérő rendszer, amelyből pontosan látszana, mennyi ügy érkezik be, mennyi van függőben, illetve mennyi az átlagos átfutási idő.

A rendszer működését ismerő források szerint bárhogy is alakul az alapítvány sorsa, a már jóváhagyott támogatási határozatok érvényben maradnak, tehát az intézményi átalakulás miatt senki sem veszítheti el egyik napról a másikra a gyógyszerét.