Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel az állami média két vezérigazgatóját

MTVA;Duna Médiaszolgáltató;

2026-05-31 20:27:00 CEST

A miniszterelnök szerint a hírhamisító Papp Dánielnek és Altorjai Anitának is mennie kell.

Azonnali távozásra szólította fel a közmédiában a gyártásért felelős MTVA hírhamisító vezérigazgatóját, a hírhamisító Papp Dánielt, illetve a megrendelő, Duna Médiaszolgáltató vezetőjét, Altorjai Anitát Magyar Péter. A miniszterelnök vasárnap este a Facebook-posztban írt erről, mondván, bizonyságot nyert, hogy a közmédiában az ő utasításukra készültek a Tisza pártot lejárató anyagok.

Magyar Péter korábban még a Tisza párt kétharmados parlamenti választási győzelme előtt ígéretet tett arra, hogy felfüggeszti az MTVA hírszolgáltatását. Bár ez nem történt meg, az MTVA-t átvilágítják, beszámolóját a múlt héten nem fogadták el a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságában, sőt, költségvetési biztost rendeltek ki mellé.

Ami az MTVA vezérigazgatóját illeti, Papp Dánielnek 2015 óta papírja van arról, hogy lehet hírhamisítónak nevezni. Ez egy kúriai döntést jelent az akkori Index elleni perben, miután kiderült, hogy 2011. április 1-jén az MTV Hírcentrumában az ő irányításával készült egy riport, amely azt a benyomást keltette, hogy az akkor Magyarországon járó Daniel Cohn-Bendit zöldpárti EP-frakcióvezető egy sajtótájékoztatón nem válaszolt arra a kérdésre, hogy demokratikus értéknek tartja-e kiskorúak szexuális tárgyú megközelítését, felháborodásában pedig kiviharzott a teremből. Per abból lett, hogy az akkori Index megszerezte birtokába került vágatlan felvételből kiderült, Daniel Cohn-Bendit válaszolt a kérdésre és nem viharzott ki a teremből. 2011. december 3-án jött még egy hasonló allűr, Papp Dániel akkor kiretusáltatta Lomnici Zoltán arcát egy Tőkés Lászlóval készült beszélgetés hátteréből.