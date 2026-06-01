A képviselői fizetések csökkentéséről tárgyalhat hétfői ülésén a parlament

Országgyűlés;törvényjavaslat;fizetések;országgyűlési képviselők;

2026-06-01 06:48:00 CEST

Az erről szóló törvényjavaslat alapján az alapfizetésük ezentúl nem a háromszorosa, hanem „csak” az 1,8 szorosa lehet az átlagbérnek.

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja hétfői, egynapos ülésén a parlament.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint a 13 órakor kezdődő ülésen megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba (MDF) és Novák Rudolf (SZDSZ) volt országgyűlési képviselőkről.

Elhangzanak a napirend előtti felszólalások, két és fél órában interpellációk, azonnali kérdések és kérdések.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek azt mondta,

a hétfői ülés napirendjén várhatóan szerepel az országgyűlési törvény módosítása.

Hozzátette, az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg.

A Tisza törvényjavaslata a parlamenti képviselők fizetésének a csökkentéséről a múlt héten, csütörtökön jelent meg a parlament honlapján. A Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott dokumentum tanúsága szerint a képviselők a jelenlegi havi bruttó 2,18 millió forint helyett 1,30 milliót kapnak, az alapfizetésük ezentúl ugyanis nem a háromszorosa, hanem „csak” az 1,8 szorosa lehet az átlagbérnek. Ezen túl jelentősen szűkül a parlamenti képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások köre.