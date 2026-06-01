Jött egy kis visszaesés, de így is 335 milliós osztalékot vett ki Szijjártó Péter felesége a belsőépítészettel foglalkozó cégéből

Szijjártó Péter feleségének belsőépítészettel foglalkozó cége semmilyen módon nem jelenik meg nyilvánosan, az Interior Design Kft. mégis rendkívül sikeres. Némi visszaesés azért látszik, ugyanis sorban második éve csökkent a cég bevétele, 1,5 milliárd után tavaly 1,1 milliárd forint folyt be a kasszába – vette észre a 444.
Ezzel párhuzamosan sikerült a kiadásokat is lefaragni, anyagjellegűekre 898 millió után 672 milliót költöttek. A cég kilenc alkalmazottja viszont többe került, 92 millió helyett 106 millióba. Végeredményben a nyereség is megcsappant,
tavaly 354 milliót számolhattak el az előző évi 491 millió forint után. Ennek nagy részét Szijjártó-Nagy Szilvia ki is vette osztalék formájában, 335 millió kifizetéséről határozott.
A cég alapítása óta eltelt bő 6 évben összességében 2,3 milliárd forinttal sikerült Szijjártó Péter feleségének gyarapodnia.Szijjártó Péter felesége hat év alatt csaknem kétmilliárdot vett ki a cégéből