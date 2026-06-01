Egy forint osztalékot sem vett ki a New Land Mediából Balásy Gyula

osztalék;bevétel;Balásy Gyula;

2026-06-01 10:54:00 CEST

Pedig 2,3 milliárdos nyereséget könyvelt el a cég.

Már a választás előtt önmérsékletet tanúsított Balásy Gyula, aki május elején könnyek közt jelentette be, hogy négy cégét is felajánlja az államnak: a kormányzati propaganda legnagyobb kiszolgálójaként működő cégéből, a New Land Media Kft.-ből a milliárdos profit ellenére egy forint osztalékot sem vett ki a 2025-ös év után – vette észre a 444.

Pedig a portál összesítése szerint a cég tovább nőtt, az árbevétel közel 20 százalékkal 84 milliárdról 100 milliárd fölé emelkedett, viszont üzemi szinten a költségek növekedése mellett is nagyobb profitot tudtak kimutatni. A pénzügyi műveleteken azonban egy értékvesztés elszámolása miatt milliárdos nagyságrendű veszteséget szenvedett el a cég, így

a kettő eredőjeként csak 2,3 milliárdos nyereséget könyvelt el az előző évi 8,9 milliárd forint után. Ezt bent hagyta Balásy a cégben, nem fizetett osztalékot magának.

A tavaly év végi állapot szerint a cégnek 15,4 milliárd forintnyi pénzeszköze, 25 milliárdos követelése és 32 milliárdos tartozása volt, míg a tartalékokban 16,2 milliárd forint pihent.

A Lounge Event Kft.-ből megint csak nem vett ki semmit Balásy Gyula. A cikk szerint ennek a cégnek a bevételei jócskán visszaestek, 93,8 milliárdról 59,4 milliárdra, de 9,5 millió forint után 11,3 milliárdot számolt el egyéb bevételként (korábban képzett céltartalék felhasználása történt). Ennek köszönhetően a korábbi 9,3 milliárdos profit 19,3 milliárdra ugrott.