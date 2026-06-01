Zivatarral és felhőszakadással indul a nyár, az egész országra figyelmeztetést adtak ki

időjárás;előrejelzés;felhőszakadás;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-06-01 09:16:00 CEST

Néhol jégeső is lehet. A maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.

Záporokkal, zivatarokkal tarkított idővel kezdődik a meteorológiai nyár, még felhőszakadás is előfordulhat – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint hétfőn alapvetően felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti országrészben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati, nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések, néhol pedig kisebb szemű jég is előfordulhat.

A várható zivatarok miatt az egész országra, a felhőszakadások miatt pedig hét megyére (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok) adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között várható. A zivatarok várhatóan az éjszakai órákra a keleti országrészre korlátozódnak és fokozatosan megszűnnek.