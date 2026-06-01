Több mint 3,2 milliárd forint volt tavaly a Tisza teljes bevétele

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2026-06-01 09:10:00 CEST

A költségeket figyelembe véve a párt 180 millió forint eredménnyel zárta a 2025-ös évet.

„2025-ben a TISZA működését és a rendszerváltást több mint százezer, hazájáért tenni akaró magánszemély segítette egyszeri vagy rendszeres adományával, és több százezer ember vett tevékenyen részt önkéntesként, szakértőként a munkában” – írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében kiemelte, hogy a TISZA 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026. áprilisi választásokra.

„A TISZA-nak rendszeres adományt rendszerváltó kártya, vagy állandó átutalás útján közel 70.000 ember támogatta a munkánkat. 178 olyan magánszemély adományozó volt, aki több, mint 500.000 Ft támogatást nyújtott 2025-ben, összesen 421 630 317 Ft. értékben. Az 500.000 Ft. alatti támogatások összege pedig ennek több, mint hatszorosa volt, összesen 2.690.718.683 Ft” – sorolta a miniszterelnök. Majd közölte,

a teljes támogatás összege 3 112 349 000 forint volt 2025-ben, amihez hozzáadódik még a webshop 97 787 118 forint összegű bevétele, így a TISZA teljes bevétele 2025-ben 3 210 136 118 forint volt.

„A bevételek növekedésével párhuzamosan és egyenes arányban nőttek a TISZA feladatai és kiadásai is: 2025-ben a folyamatos országjárás mellett a TISZA elnöksége, a TISZA szigetek és a lakosság bevonásával kiválasztotta a képviselőjelöltjeit és felkészült a 2026-os országgyűlési választásra is. A költségek 2025-ben mindösszesen 3.029.822.098 Ft-ot tettek ki, így a TISZA a 2025-ös évet 180 millió forint eredménnyel zárta” – ismertette Magyar Péter a közösségi oldalán.

A teljes 2025. évi beszámoló a párt honlapján olvasható.