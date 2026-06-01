Magyar Péter bement a Sándor-palotába beszélni Sulyok Tamással

Ahogyan ígérte, nem sokkal hétfő reggel 8 óra után Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel megérkezett a Sándor-palotába.
Magyar Péter azután kerít sort a látogatásra, hogy a felszólítása ellenére sem mondott le a kijelölt határidőig, vagyis vasárnap estig.Magyar Péter újra figyelmeztette Sulyok Tamást, hétfő reggel benéz hozzá az igazságügyi miniszterrelSulyok Tamás bejelentette, hogy nem mond le, de bármit aláír
A tervek szerint fél órát tárgyalnak Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, utána pedig sajtótájékoztatót tart a kormányfő.
Néhányan a „Hazaáruló!" bekiabálással, a legtöbben viszont tapssal fogadták a miniszterelnököt.