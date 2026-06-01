lemondás;Sándor-palota;Sulyok Tamás;Magyar Péter;Görög Márta;

Magyar Péter bement a Sándor-palotába beszélni Sulyok Tamással

Görög Márta igazságügyi miniszter tart vele. Videó.

Ahogyan ígérte, nem sokkal hétfő reggel 8 óra után Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel megérkezett a Sándor-palotába. 

Magyar Péter azután kerít sort a látogatásra, hogy a felszólítása ellenére sem mondott le a kijelölt határidőig, vagyis vasárnap estig. 

A tervek szerint fél órát tárgyalnak Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, utána pedig sajtótájékoztatót tart a kormányfő.

Néhányan a „Hazaáruló!" bekiabálással, a legtöbben viszont tapssal fogadták a miniszterelnököt.

Az erről szóló törvényjavaslat alapján az alapfizetésük ezentúl nem a háromszorosa, hanem „csak” az 1,8 szorosa lehet az átlagbérnek.