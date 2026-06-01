Nádas Péter megkapta a legmagasabb németországi állami kitüntetést

Németország;kitüntetés;irodalom;Nádas Péter;

2026-06-01 10:25:00 CEST

A világhírű magyar írót a Nobel-díjas Herta Müller köszöntötte.

A Pour le Mérite tudományos és művészeti rendet – a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét – adományozta Nádas Péternek Frank-Walter Steinmeier, Németország államfője 2026. május 31-én – derül ki a világhírű magyar író Facebook-oldalán megjelent bejegyzésből.

A Pour le Mérite tudományos és művészeti rend tavaly júniusi zárt ülésén választotta új tagjai közé Nádas Pétert. A világhírű ,agyar írót az irodalmi Nobel-díjas Herta Müller köszöntötte, aki laudációjában többször idézte a szerző Világló részletek című memoárjának egy-egy részletét, és nemcsak az írót, hanem a fényképész Nádas Pétert is méltatta.

Ez a legmagasabb kitüntetés, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság a közjóért tett szolgálatokért adományozhat. Az elismerésnek ugyanezt a fokozatát 1998-ban Sólyom László alkotmányjogász, Magyarország korábbi köztársasági elnöke vehette át, de ezzel a kitüntetéssel jutalmazták korábban Pina Bausch táncos-koreográfust, Wilhelm Furtwängler karmester és zeneszerző, Anselm Kiefer festő és szobrász, Herta Müller, valamint Steven Spielberg filmrendező munkáját is.

A kitüntetéssel nem jár pénzjutalom.