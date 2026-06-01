Több száz millió forint NKA-támogatást játszottak át a Fideszhez közel álló szabolcsi egyesületeknek

Fidesz;támogatás;Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-06-01 08:07:00 CEST

A támogatást többen részben vagy egészben visszafizették.

Összesen 400 millió forintnyi NKA-támogatás jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fidesz-közeli szervezeteihez – derül ki a 24.összesítéséből.

A portál szerint

ezek közt akadt olyan, mely nemrég még a regnáló fideszes országgyűlési képviselőé volt, több olyan, amit jelenleg is fideszes önkormányzati képviselő vezet, és még több környékén tűnik fel korábbi fideszes politikus, esetleg családtag.

A 24.hu cikkében a kiemelt kollégiumi, 790184-es kódszámú támogatásokról van szó, melyeket például közösségépítő eseményekre lehetett kapni, de jutott belőlük mindenféle rendezvényre. Ezeket a támogatásokat a K-Monitor ismertette választókerületi bontásban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb támogatást elnyerő szervezetek a következők:

Jövőnk Közössége Egyesület, 100 millió forint – az egyesület vezetője Lovas Kovácsné Nagy Erika, a nyíregyházi önkormányzat fideszes képviselője. Az egyesület 20 milliót kapott a helyi értékek megőrzésére, 20 milliót a közösségek együttműködésének megerősítésére, 10 millió csapatépítésre és 50 milliót közösségépítésre.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, 41 millió forint – kulturális programokra és közösségépítésre kaptak 25 millió, illetve 16 millió forintot. A szervezet egyik vezetője Pethneházyné Bugán Magdolna. A Petneházy család komoly tényező Nyíregyházán: Pethneházy Attila 2014-ben lett fideszes országgyűlési képviselő, majd utána miniszteri biztos, fia, Petneházy Dávid korábban a szabolcsi Fidelitas elnöke volt. A családi céget, a Promotheus Agency Bt.-t – melyben mindhárman tagok voltak – az édesanyja után jelenleg Dávid vezeti. Pethneházyné azt írta a 24.hu-nak: az „NKA-támogatásokat a benyújtott pályázatokban szereplő közösségépítő és kulturális programok megvalósítására, illetve az azokhoz kapcsolódó rendezvényszervezési és lebonyolítási feladatokra fordítottuk. A programok célja helyi közösségi események, családi és kulturális rendezvények, hagyományőrző és szabadidős programok megvalósítása volt, amelyek Nyíregyháza közösségi életének erősítését szolgálják.”

Szilvaország Egyesület, 40 millió forint – a szervezetet – amely előzőleg is kapott állami támogatást – korábban Tilki Attila vezette. Ő azon tíz fideszes képviselők egyike, aki az idén is győzni tudott. A Szilvaország egyesületből 2020-ban szállt ki.

Köz-ért egyesület, 40 millió forint – vezetője Dudás István kisvárdai fideszes képviselő. A Lesz feszt újragondolására kaptak 20 millió forintot, majd a Lesz feszt újragondolva 2.0-ra szintén 20 milliót. Dudás a kisvárdai digitális polgári kör egyik arca. A portál a közösségi oldalán megadott telefonszámán hívta, a telefont a helyi Fidesz-irodában vették fel. Dudás azt mondta, a pénzből egy Valmar-koncert valósult meg, valamint egy Edda-musical Kisvárdán. Miután a Valmar-koncertre 3000, illetve 4000 forintért lehetett jegyet venni, (az Edda-musicalre a jegyet 2000 forintért hirdették), a portál megkérdezte, hogy a 40 millió forintot tényleg erre a két belépőjegyes eseményre fordították-e, mire Dudás azt mondta: lehet, lesz egy harmadik rendezvényük is.

Szatmár Nektárja Nonprofit Kft, 40 millió forint – a társaság tulajdonosa a Géberjénben működő „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület, amelyet Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselő alapított. Az egyesületet a civil szervezetek nyilvántartása szerint Kovács Sándorné, a fideszes politikus felesége vezeti – bár a helyiek szerint már külön élnek. Kovácsné nem nyilatkozott a portálnak.

Kincseinkért Egyesület, 30 millió forint – közösségépítő programokra kapták az összeget. A szervezet egyik vezetője Pórné Szilágyi Hajnalka, aki fideszes képviselő Biriben. Az egyesület honlapján nincs elérhetőség, legutóbbi bejegyzésük a hírek kategóriában 2024-es.

Figurák Nyírpasznyai Egyesület, 30 millió forint – a portál a szervezet székhelyén érdeklődött az ingatlan tulajdonosnál, miként került az egyesület a lakcímére. Elmondta, hogy egy régi barátnője kért tőle szívességet évekkel korábban. A portál kérdésére elismerte, hogy Kőhalmi Juditról van szó, aki nem csupán Kovács Sándor fideszes képviselő bizalmas munkatársa, de együtt alapították a Mátészalka és a Szatmári-síkság elnevezésű DPK-t is.

Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület, 30 millió forint – ez a szervezet fizette Kocsis Mátéék mátészalkai DPK-s rendezvényét. Az eseményen ott volt a már említett két országgyűlési képviselő, Kovács Sándor és Tilki Attila képviselő is.

Beregi Ifjúságáért Egyesület, 20 millió forint – a szervezetet márokpapi korábbi fideszes polgármestere, Insticei Zoltán Tibor vezeti.

Aporliget Fénye Egyesület, 20 millió forint – vezetője Trefán Szabolcs, aki irányította a nyírbátori járási hivatalt, volt fideszes polgármesterjelölt és képviselő is.

Együtt Egymásért Nyírbogáton Egyesület, 10 millió forint közösségépítő programokra – ez az alapítvány volt, amelyről a 24.hu 2025-ban megírta, hogy a szervezet mindhárom vezetője Simon Miklós fideszes parlamenti képviselő és felesége, Rizsák Ildikó nyírbogáti fideszes polgármester rokonságához tartozik.

A 24 kiemeli, az NKA-pénzt többen visszafizették részben vagy egészben, olyanok is, akik ebben a cikkben szerepeltek. Például az Aporliget Fénye Természetbarát Egyesület, a Figurák Nyírparasznyai Egyesület, a Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület, valamint Szatmár Nektárja Szolgáltató és Értékesítő Nonprofit Kft. is.