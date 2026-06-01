Magyar Péter közölte, konstruktív és előremutató megbeszélést folytatott Varga Mihállyal

Varga Mihály;Magyar Nemzeti Bank;Magyar Péter;

2026-06-01 12:23:00 CEST

A Magyar Nemzeti Bank elnöke az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is tájékoztatta.

Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést folytatott a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal – számol be róla Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök hozzáteszi, az egyeztetésen hangsúlyozta, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.

Magyar Péter bejegyzésében azt írja,

tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is.

rögzítette, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra.

hangsúlyozta, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke.

A miniszterelnök hozzáteszi, Varga Mihály tájékoztatta a Nemzeti Bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is.