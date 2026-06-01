Történetének legerősebb évét zárta, 8,4 milliárd forintos profitot termelt Habony Árpád egyik cége

osztalék;vagyonkezelő;Habony Árpád;

2026-06-01 12:17:00 CEST

Nagyon különböző eredényeket produkáltak Orbán Viktor tanácsadójának vállalkozásai.

Nagyon eltérő eredményt hozott Habony Árpád, Orbán Viktor tanácsadójának két vagyonkezelő cége tavaly: a Futurum Investments Zrt. ismét veszteségesnek bizonyult, ehhez képest az ENTER-TNMNT INVEST Zrt. történetének legerősebb évét zárta 8,4 milliárd forintos profittal.

A hvg cikke szerint Futurum már harmadik éve zár mínuszban, igaz, a veszteség szintje mérséklődött, 41,7 millió forintos mínusz a tavalyi eredmény. Az ENTER-TNMNT viszont egyetlen év alatt közel 20-szorosára növelte az eredményét, ugyanis a 2024-es 446 millió forintos profit után 2025-ben már 8,4 milliárd forintos profitot termelt. Ez a lap szerint elsősorban a cég a befektetéseiből származó bevételeknek tudható be.

Az ENTER-TNMNT 8,8 milliárd forint osztalékbevételt számolt el, továbbá közel 1 milliárd forint nyeresége keletkezett a részesedései után, így a pénzügyi műveleteinek eredménye meghaladta a 8,7 milliárd forintot.

Az időzítés alapján a lap azt feltételezi, hogy az osztalék hátterében jelentős részt a kaszinóbiznisz állhat, keddi hír ugyanis, hogy az Orbán Viktor kötélbarátjaként emlegetett Garancsi István és Habony Árpád közös tulajdonában álló Garinvest Projekt Zrt. a 2025-ös, 21,9 milliárd forintos nyeresége után 19,7 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött. Habony részesedése egyharmad a cégben, vagyis ez alapján 6,6 milliárd forint jutott neki innen. A Garinvest bevétele teljes egészében a Las Vegas Casino Zrt.-ből származik, amelyen keresztül birtokolja a budapesti kaszinókat üzemeltető LVC Diamond Kft.-t.