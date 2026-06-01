osztalék;vagyonkezelő;Habony Árpád;

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Történetének legerősebb évét zárta, 8,4 milliárd forintos profitot termelt Habony Árpád egyik cége

Nagyon különböző eredényeket produkáltak Orbán Viktor tanácsadójának vállalkozásai.

Nagyon eltérő eredményt hozott Habony Árpád, Orbán Viktor tanácsadójának két vagyonkezelő cége tavaly: a Futurum Investments Zrt. ismét veszteségesnek bizonyult, ehhez képest az ENTER-TNMNT INVEST Zrt. történetének legerősebb évét zárta 8,4 milliárd forintos profittal.

A hvg cikke szerint Futurum már harmadik éve zár mínuszban, igaz, a veszteség szintje mérséklődött, 41,7 millió forintos mínusz a tavalyi eredmény. Az ENTER-TNMNT viszont egyetlen év alatt közel 20-szorosára növelte az eredményét, ugyanis a 2024-es 446 millió forintos profit után 2025-ben már 8,4 milliárd forintos profitot termelt. Ez a lap szerint elsősorban a cég a befektetéseiből származó bevételeknek tudható be.

Az ENTER-TNMNT 8,8 milliárd forint osztalékbevételt számolt el, továbbá közel 1 milliárd forint nyeresége keletkezett a részesedései után, így a pénzügyi műveleteinek eredménye meghaladta a 8,7 milliárd forintot. 

Az időzítés alapján a lap azt feltételezi, hogy az osztalék hátterében jelentős részt a kaszinóbiznisz állhat, keddi hír ugyanis, hogy az Orbán Viktor kötélbarátjaként emlegetett Garancsi István és Habony Árpád közös tulajdonában álló Garinvest Projekt Zrt. a 2025-ös, 21,9 milliárd forintos nyeresége után 19,7 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött. Habony részesedése egyharmad a cégben, vagyis ez alapján 6,6 milliárd forint jutott neki innen. A Garinvest bevétele teljes egészében a Las Vegas Casino Zrt.-ből származik, amelyen keresztül birtokolja a budapesti kaszinókat üzemeltető LVC Diamond Kft.-t.

Valószínűleg segített, hogy sikerült megállapodni a 16 milliárd eurónyi uniós forrásról.