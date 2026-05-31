Ájultan találtak rá egy férfira a BL-döntő másnapján a Puskás Aréna közelében

rendőrség;BL-döntő;eszméletlen ember;

2026-05-31 15:29:00 CEST

Egy elektromos roller volt mellette.

Vasárnap reggel a Puskás Stadion közelében, a járdán fekve, eszméletlen állapotban találtak egy embert, mellette egy elektromos rollerrel - számolt be a Facebookon a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A tájékoztatás szerint a svájci férfi súlyosan megsérült. A mentők kórházba vitték, ott tért magához. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Korábbi beszámoló szerint szintén elektromos rollerrel esett el az a brit férfi, aki életveszélyes sérülése ellenére távozott a kórházból, mert mindenképp jelen akart lenni a PSG-Arsenal BL-döntőn. Miképp azt lapunk is megírta, a rendőrség egy hozzátartozóján keresztül érte el a férfit, aki végül visszament a kórházba.