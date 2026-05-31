Ájultan találtak rá egy férfira a BL-döntő másnapján a Puskás Aréna közelében

Vasárnap reggel a Puskás Stadion közelében, a járdán fekve, eszméletlen állapotban találtak egy embert, mellette egy elektromos rollerrel - számolt be a Facebookon a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
A tájékoztatás szerint a svájci férfi súlyosan megsérült. A mentők kórházba vitték, ott tért magához. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Korábbi beszámoló szerint szintén elektromos rollerrel esett el az a brit férfi, aki életveszélyes sérülése ellenére távozott a kórházból, mert mindenképp jelen akart lenni a PSG-Arsenal BL-döntőn. Miképp azt lapunk is megírta, a rendőrség egy hozzátartozóján keresztül érte el a férfit, aki végül visszament a kórházba.Visszament a kórházba az életveszélyes sérüléssel távozó Arsenal-drukkerPSG–Arsenal 4-3, tizenegyespárbajban megvédték a címüket, újra magasba emelhetik a BL-trófeát a franciák