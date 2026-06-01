A belgák több mint fele már ellenfélként vagy közvetlen fenyegetésként tekint az Egyesült Államokra, katonailag önálló Európát szeretnének

Belgium;Egyesült Államok;fenyegetés;

2026-06-01 13:28:00 CEST

Érezteti hatását a Trump-adminisztráció.

A belgák több mint fele már ellenfélnek vagy közvetlen fenyegetésnek tekinti az Egyesült Államokat, miközben nagy többségük egy katonailag önálló Európa megteremtését támogatja - derült ki a belga közmédia és vezető lapok által készített országos közvélemény-kutatásból hétfőn.

A RTBF, a VRT és a De Standaard médiumok által megrendelt, az Antwerpeni Egyetem és az Brüsszeli Szabadegyetem (ULB) kutatóinak közreműködésével készült, úgynevezett 2026-os nemzeti felmérés szerint a válaszadók többsége már nem tekinti megbízható szövetségesnek az Egyesült Államokat. Régiónként legfeljebb a megkérdezettek mintegy tizede nevezte Washingtont szövetségesnek, miközben több mint a fele már ellenfélként vagy fenyegetésként tekint rá. A kutatók szerint ez példátlan fordulatot jelent a belga közvéleményben.

A felmérés szerint az Egyesült Államok megítélése erősen függ a politikai hovatartozástól. A leginkább Amerika-ellenesnek a radikális baloldali Belgiumi Munkáspárt (PTB-PVDA) szavazói bizonyultak, őket a zöld és szocialista pártok támogatói követték. A jobboldali pártok választói árnyaltabban ítélték meg Washingtont: a liberális Reform Mozgalom (MR) és a flamand jobboldali Flamand Érdek (Vlaams Belang) támogatói körében volt a legalacsonyabb azok aránya, akik az Egyesült Államokat ellenfélnek tekintik. Az MR szavazóinak 34 százaléka Vallóniában és 41 százaléka Brüsszelben, míg a Vlaams Belang híveinek 34 százaléka Flandriában sorolta Washingtont az ellenfelek közé.

Oroszországot ugyanakkor valamennyi jelentős politikai táborban a legtöbben ellenfélnek tekintik. Flandriában a válaszadók 80 százaléka, Vallóniában 66 százaléka, Brüsszelben pedig 63 százaléka nevezte Moszkvát ellenségnek. Kivételt részben a PTB-PVDA szavazói jelentenek, akiknek a körében alacsonyabb az Oroszországgal szembeni elutasítás.

Kína megítélése jóval árnyaltabb: a válaszadók többsége inkább bizonytalan fenyegetésként tekint rá, mintsem egyértelmű ellenfélként. Az Egyesült Államokkal szembeni bizalmatlanság ellenére az Európai Unió és a NATO továbbra is jelentős támogatottságot élvez.

A megkérdezettek mintegy 80 százaléka támogatja Belgium NATO-tagságának fenntartását, és ez a támogatás a politikai törésvonalakon is átível: még a PTB-PVDA szavazóinak 67-71 százaléka is a tagság megtartása mellett foglalt állást. Az Európai Uniót a válaszadók többsége szövetségesnek tekinti, bár a PTB-PVDA, a Vlaams Belang és az MR választói kritikusabban viszonyulnak hozzá.

A kutatás szerint a legvalószínűbb nemzetközi konfliktus egy olyan háború, amelyet az Egyesült Államok indít egy NATO-n kívüli ország ellen. Ezt a forgatókönyvet a válaszadók közel négyötöde valószínűnek vagy nagyon valószínűnek nevezte. A második legvalószínűbbnek egy kínai támadást tartottak Tajvan ellen, míg egy Oroszország által a NATO ellen indított háború esélyét az előző évhez képest kisebbre értékelték. Egy Belgium elleni közvetlen katonai támadást a megkérdezettek több mint 80 százaléka valószínűtlennek tart.

A válaszadók többsége szerint Európának saját kezébe kell vennie biztonságát. Mindhárom régióban és valamennyi jelentősebb politikai táborban a válaszadók több mint 80 százaléka támogatta, hogy Európa katonailag teljesen önálló legyen. Emellett a megkérdezettek 60-70 százaléka támogatná az Európai Unió határozott gazdasági ellenlépéseit az amerikai vámemelésekkel szemben. Az amerikai beavatkozást a belga belügyekbe a válaszadók mintegy 90 százaléka elutasította.

A kutatást 2026. március és április között végezték Belgium három régiójában. A felmérés készítői szerint a válaszok arra utalnak, hogy a belgák egyre inkább Európa stratégiai önállóságában látják biztonságuk garanciáját, ugyanakkor az Egyesült Államokkal szembeni bizalmatlanságot egyelőre nem tekintik feltétlenül végleges folyamatnak.