Újabb támadásokat hajtott végre egymás ellen Irán és az Egyesült Államok

Irán;Egyesült Államok;Kuvait;Donald Trump;iráni Forradalmi Gárda;háború Iránban;

2026-06-01 11:06:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök eközben a tárgyalások kritikusait bírálta, szerinte Teherán nagyon meg akar állapodni.

Az Egyesült Államok és Irán újabb katonai csapásokat hajtott végre egymás ellen a hétvégén, miközben továbbra is folynak a tárgyalások a február végén kirobbant konfliktus lezárásáról – derül ki a Középső Parancsnokság (CENTCOM) hétfői beszámolójából.

Az amerikai CENTCOM közölte, hogy „önvédelmi jellegű“ művelet keretében iráni légvédelmi rendszereket, egy földi irányítóállomást és két támadó drónt semmisített meg Irán déli részén. Az amerikai hadsereg szerint a csapások válaszlépések voltak arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy MQ-1 típusú amerikai pilóta nélküli repülőgépet.

A CENTCOM hangsúlyozta, az akció célja az volt, hogy elhárítsa a térségben közlekedő hajókat fenyegető veszélyeket, és megvédje az amerikai érdekeket a tűzszünet fennállása alatt.

Válaszul az iráni Forradalmi Gárda hétfőn közölte, hogy rakétacsapást mért arra a légibázisra, ahonnan az amerikai erők támadást indítottak a Hormuzi-szoros közelében fekvő Szirik-sziget egyik távközlési létesítménye ellen. Az iráni közlés szerint minden kijelölt célpontot megsemmisítettek.

A gárda figyelmeztetett: egy újabb amerikai támadás esetén az iráni válasz „léptékében és jellegében teljesen eltérő” lesz.

A kuvaiti állami hírügynökség jelentése szerint hétfőn Kuvait légvédelmi rendszerei rakétákat és drónokat fogtak el, miközben az ország több pontján megszólaltak a légvédelmi szirénák. További részleteket nem közöltek.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap késő este közzétett üzenetében azt írta, hogy Irán „nagyon meg akar állapodni”, és bírálta a tárgyalások kritikusait, köztük saját pártjának egyes tagjait.